El PNB i el PDECat acorden impulsar un debat sobre l'encaix de les nacions sense estat al Parlament Europeu

Mentre els partits ultimen les llistes per als comicis del pròxim 26 de maig al Parlament Europeu, el Partit Nacionalista Basc (PNB) i el PDECat signen un acord postelectoral per promoure un debat sobre l'encaix de les nacions sense estat a la Unió Europea. En aquest sentit, la col·laboració es presenta com a "l'única via per a resoldre el problema polític de Catalunya i Euskadi amb l'estat espanyol". Precisament amb aquesta finalitat, el document insta les institucions espanyoles a "obrir les portes d'un diàleg resolutiu" i les institucions europees a "acompanyar" en aquest procés.



El pacte té com a receptor final el Parlament Europeu, on ambdues formacions persegueixen obtenir representació per "avançar en el reconeixement de les nacions basca i catalana i en el seu dret d'autodeterminació". En aquest sentit, el document subscrit pel president jetzale, Andoni Ortuzar, i el president demòcrata, David Bonvehí, adverteix que "fer-se el sord" a les reiterades demandes sobiranistes de la societat catalana i basca o "recórrer sistemàticament a la judicialització i criminalització només aconsegueix agreujar el problema".



Així doncs, l'acord proposa treballar per a la "millora de la qualitat democràtica de les institucions" en què tenen presència i "posar fi a aquesta època de negació de la política com a millor via per a resoldre els conflictes". Actualment, els jetzales i els demòcrates compten amb un i dos eurodiputats, respectivament. Izaskun Bilbao Barandica, en el cas dels bascos, i Ramon Tremosa i Francesc de Paula Gambús, en el cas dels catalans.