El PNB apuja el preu del seu suport als pressupostos

El PNB va posar ahir sobre la taula quines són les seves condicions per començar a negociar el seu imprescindible suport als pressupostos generals de l’Estat. El portaveu al Congrés de la formació nacionalista, Aitor Esteban, va avisar que només es plantegen negociar els comptes amb Pedro Sánchez si el president espanyol compleix prèviament tots els compromisos d’inversions i transferències als quals va arribar amb ells el seu antecessor, Mariano Rajoy. A partir d’aquí, incrementaran el preu de les seves demandes de cara als pròxims exercicis, va dir Esteban en una entrevista a Euskadi Irratia. I tant el president del partit, Andoni Ortuzar, com el govern basc, després que el lehendakari Iñigo Urkullu es reunís amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, es van expressar a la tarda en una línia similar. Van confirmar que l’executiu de Sánchez ja s’hi ha posat en contacte per iniciar la negociació, i van dir que, previsiblement, les converses arrencaran aquesta mateixa setmana. Tot i així, van avisar que no serà una negociació completa fins que no es compleixin els compromisos del 2018, que encara estan pendents.

Quan va donar suport a la moció de censura de Sánchez, el partit jeltzale va posar dues condicions sobre la taula. La primera era que les eleccions s’avancessin tant com fos possible en el calendari per evitar que arribessin en un moment en el qual Albert Rivera, l’únic líder d’un partit d’àmbit espanyol del Congrés que defensa la fi del concert basc, estava crescut en les enquestes. La segona era que es respectessin uns acords econòmics molt beneficiosos per al País Basc i que feia escasses setmanes que havia signat amb Rajoy, que per segon any consecutiu havia sigut generós amb els nacionalistes bascos per assegurar-se la continuïtat a la Moncloa.

El partit està disposat a repetir la jugada amb el PSOE. Els seus vots també seran imprescindibles en cas que el president espanyol aconsegueixi convèncer els partits independentistes perquè li votin els pressupostos, i no serviran per a res si això no passa. És a dir, ara els nacionalistes bascos comparteixen el protagonisme en les negociacions amb ERC i el PDECat, que de moment es mostren refractaris a una votació favorable als comptes si no hi ha gestos amb els presos o amb l’autodeterminació. Així, els nacionalistes bascos, que tenen ganes d’acabar donant suport als comptes, estan interessats que els independentistes donin el sí per tornar a ser decisius al Congrés.

Una mostra d’aquest interès per jugar la partida la va donar ahir Ortuzar, que va mostrar-se predisposat a passar per alt el traç gruixut dels comptes, tot i que ideològicament són uns pressupostos progressistes, que s’allunyen dels postulats conservadors de la formació basca. Ortuzar va dir que serien “respectuosos” amb el pacte entre Podem i el PSOE, i va afegir que centraran la negociació en l’“agenda basca”.

Iglesias fa d’avançada

Amb la reunió amb Urkullu, Iglesias va continuar obrint pas al govern espanyol en la negociació pressupostària, després de la visita a Oriol Junqueras a Lledoners i de la conversa telefònica amb Carles Puigdemont del cap de setmana. Tot i que Sánchez ha negat que Iglesias actuï en nom seu, el secretari general de Podem no va amagar ahir que havia parlat de pressupostos amb el cap del govern basc, i va afegir que cal “tenir cura de la majoria que va fer possible la moció de censura i desallotjar el PP del Govern” i buscar “espais de diàleg sense exclusions” per fer possibles acords, “també el dels pressupostos”. Iglesias i Urkullu van reunir-se a Vitòria durant més de dues hores, en una trobada en la qual van parlar tant de pressupostos espanyols com de bascos, per als quals Urkullu explora el suport d’Elkarrekin-Podem però també del PP, que no hi ha tancat del tot la porta. A més, també van parlar de la necessitat de trobar una sortida política a la qüestió catalana.

Mentrestant, l’oposició de dretes va seguir burxant en les reunions d’Iglesias, que consideren fora de lloc. El president del PP, Pablo Casado, va afirmar que el més “digne” és anar a eleccions generals, per evitar que “els presos del Procés i els batasunos manin a Espanya”. Iglesias va defensar l’oportunitat de les seves trobades i va anticipar que els independentistes hauran de ser a la “taula de diàleg”, on hi ha d’haver “totes les posicions”.