El PNB, entre dos focs per la situació a Catalunya

El joc a diverses bandes del Partit Nacionalista Basc cada vegada se li fa més incòmode. En plena suspensió de l’autonomia catalana, divendres el govern espanyol va anunciar l’aprovació del decret llei que millora el concert econòmic basc i n’actualitza la quota a l’alça, i el lehendakari Íñigo Urkullu es justificava argumentant que el seu deure és defensar el benestar de tots els bascos “hi hagi qui hi hagi a la Moncloa”. I davant el que es va interpretar com una prova que les negociacions pels comptes del 2018 entre el PNB i PP continuen, el portaveu del partit d’Urkullu al parlament basc, Joseba Egibar, va sortir ahir ràpidament al pas assegurant que “no hi ha cap possibilitat” que la seva formació aprovi els pressupostos de Rajoy.

Egibar va criticar durament l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya i va insistir en la impossibilitat que el PNB tornés a ser la clau de volta dels pressupostos de Rajoy el pròxim any, perquè el PNB exigeix “un llindar mínim de decència democràtica”.

Però ni Urkullu ni el grup parlamentari del PNB al Congrés espanyol no havien sigut mai tan contundents. De fet, alguns mitjans han arribat a afirmar que les negociacions pels pressupostos s’havien reprès. Tot i això, des del PNB insisteixen que si abans d’aplicar el 155 les negociacions ja estaven allunyades, ara encara ho estan més, i que les converses per als pressupostos del 2018 no havien ni començat. Segons el PNB, no hi ha hagut cap trobada en aquesta direcció, cosa que no exclou que els nacionalistes bascos mantinguin totes les vies de diàleg obertes.

L’absència del PNB contra el 155

Aquest posicionament “obert al diàleg” és el que EH Bildu critica amb contundència. El parlamentari d’aquesta formació Iker Casanova va criticar ahir Urkullu en una entrevista a Ràdio Euskadi. Casanova acusa el lehendakari de ser un “aliat indissimulat” de l’Estat i un enemic del procés català, en referència al seu paper com a mediador perquè Puigdemont convoqués eleccions i no optés per la DUI, una opció finalment descartada. Casanova també va criticar durament que ahir el PNB no sumés cap representant a la manifestació que va recórrer els carrers de Bilbao en contra del 155.

El mateix dia que cap representant dels nacionalistes bascos es deixava veure en aquesta marxa -divendres els nacionalistes van fer la seva pròpia concentració pels presos-, i després de les declaracions d’Urkullu, Egibar condemnava el 155 a Ràdio Euskadi i assegurava que l’Estat ha posat en marxa “tota la maquinària politicojudicial” contra el Procés, i va traslladar al govern espanyol la responsabilitat “màxima, única i intransferible” de la situació. Egibar va deixar clar que l’Estat s’havia oblidat dels principis democràtics actuant de manera unilateral, i va posar el Canadà i el Quebec com a exemple de diàleg.

“Ni Catalunya ni el Quebec”

El PP no va trigar gaire a respondre Egibar. Al 12è congrés de les Noves Generacions del Partit Popular, que se celebrava ahir a Vitòria, el president del PP basc, Alfonso Alonso, va replicar: “Aquí, ni Catalunya ni el Quebec”, assegurant que no tenen res a aprendre del Canadà. A més, va criticar el posicionament dels nacionalistes bascos, necessaris per a una llei tan fonamental com els pressupostos generals de l’Estat. Va apel·lar a la seva “sensatesa” i els va recordar -com havia fet Montoro quan va aprovar divendres les millores de finançament- que cadascú ha de complir amb els seus compromisos.

I alhora que Bildu els critica l’ambigüitat, Alonso els criticava per “jugar amb minories que busquen la ruptura al País Basc”, referint-se precisament als abertzales. I per acabar d’afegir confusió en els equilibris que està fent el PNB des de l’1 d’octubre, mentre Cristóbal Montoro negava divendres que s’estiguessin negociant els pressupostos, Borja Semper, portaveu del PP a Euskadi, assegurava que hi havia converses dels seus portaveus a Euskadi i que “es parla i se seguirà parlant” amb el PNB sobre els pressupostos.