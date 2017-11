El PNB rebutja pactar els pressupostos amb Rajoy perquè no compleix amb "un llindar mínim de decència democràtica"

Catalunya està allunyant cada vegada més el PNB de Rajoy. L'endemà que el govern espanyol anunciés l'aprovació del decret llei que millora el concert econòmic basc i n'actualitza la quota a l'alça, els nacionalistes bascos reiteren –i gairebé amb més força– la seva negativa a acordar els pressupostos del 2018. Així ho ha demostrat el portaveu del PNB al Parlament basc, Joseba Egibar, aquest dissabte en declaracions a Radio Euskadi, una entrevista en què ha assegurat que "no hi ha cap possibilitat" que la seva formació acordi els pressupostos del 2018 –com sí que ho va fer el 2017– perquè exigeix "un llindar mínim de decència democràtica".

Des del grup parlamentari del PNB al Congrés espanyol, però, no han estat mai tan contundents com ho ha estat aquest dissabte Egibar i, de fet, alguns mitjans han arribat a afirmar que les negociacions s'havien reprès. Tot i això, una portaveu del partit ha aclarit a l'ARA que "ara per ara estem molt lluny". "Ja ho estàvem abans, i el 155 encara ens ha allunyat més". Aquesta mateixa portaveu puntualitza que és difícil predir què passarà d'aquí a finals d'any però rebutja absolutament comprar el relat del PP que amb la Catalunya controlada sota el 155 és hora de tornar a asseure's. "El que ni tan sols havia començat, encara s'ha allunyat més", afegeix.

En aquest rebuig s'emmarquen les declaracions d'Egibar, que creu que després que s'hagi posat en marxa "tota la maquinària político-judicial" contra el procés és impossible que el PNB pacti els pressupostos i ha traslladat a l'Estat la responsabilitat "màxima, única i intransferible" de la situació. "La unilateralitat aplicada al cent per cent l'ha aplicat el govern espanyol, que no s'ha dignat a asseure's a la taula", ha afegit posant l'exemple del Quebec i el Canadà per criticar l'incompliment dels principis democràtics per part del govern espanyol.

"Ni Catalunya ni el Quebec"

El PP, però, no ha trigat gaire a respondre a les declaracions d'Egibar. En el XXII Congrés de les Noves Generacions del Partit Popular, que se celebra aquest dissabte a Vitòria, el president del PP basc, Alfonso Alonso, ha criticat el posicionament dels nacionalistes bascos –necessaris per a una llei tan fonamental com els pressupostos generals de l'Estat– i ha apel·lat a la seva "sensatesa". Això sí, amb un avís: "Que el PNB deixi de jugar amb les minories que busquen un altre camí al País Basc".

A més, Alonso ha afegit que "no tenen res a aprendre" del Canadà i la seva negociació amb el Quebec: "Aquí ni Catalunya ni el Quebec. No anem en una línia de trencament, mirem si podem fer més fort el País Basc dins d'Espanya a través del diàleg i l'acord".