El PNB diu que "no hi haurà negociació" sobre pressupostos fins que el PSOE no compleixi els acords pactats amb el PP

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha assegurat aquest dilluns que "no hi haurà negociació" amb el govern espanyol sobre els pressupostos de l'Estat per al 2019 fins que l'executiu socialista compleixi els acords pactats entre nacionalistes bascos i l'anterior govern del PP, que el president, Pedro Sánchez, es va comprometre a complir en la sessió de la moció de censura. En una entrevista a Euskadi Irratia, el portaveu jeltzale ha afirmat que "encara no hi ha hagut res" entre el govern espanyol i el PNB sobre els comptes públics per a l'any que ve, tot i que considera que "aquesta setmana hi haurà algun contacte".

Esteban ha indicat que, si es produís algun contacte, el PNB acudirà "a escoltar quines intencions tenen, quins terminis preveuen per complir tot el procediment, com pretenen superar aquest sostre de despesa o una anàlisi més profunda dels impostos, perquè s'ha plantejat una llarga llista de canvis en els impostos i volem veure la lletra petita". "Però el primer que volem veure és si es compleixen els acords realitzats fins ara, ja que, mentre no veiem això, no hi haurà negociació. Són els acords assolits amb el PP per als seus pressupostos, i que Sánchez es va comprometre a complir en la sessió de la moció de censura", ha destacat.

En tot cas, el diputat nacionalista ha assegurat que el PNB aposta per l'estabilitat i tractarà de mantenir-la, tot i que ha reiterat que "abans el govern ha de complir la seva paraula i haurem de veure que totes les qüestions que nosaltres vam pactar s'estan realitzant, i ja després començarem a parlar dels nous pressupostos". "El PNB és partidari d'esgotar la legislatura. Creiem que sempre cal tractar d'esgotar les legislatures. En cas contrari, entraríem en altres eleccions en els pròxims mesos, i, tal com estan ara alguns partits, suposaria més tensió en l'ambient, i crec que això no és bo. No cal dir que m'estic referint al PP i Ciutadans", ha assegurat.

D'altra banda, Esteban ha indicat que desconeix les qüestions que abordaran el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, en la reunió que mantindran aquesta tarda a Lehendakaritza, tot i que ha assegurat que el líder de la formació lila "sap molt bé que els pressupostos es negocien amb el PNB i no amb Lehendakaritza". En aquest sentit, el portaveu jeltzale ha assenyalat que Iglesias li va escriure un missatge aquest diumenge passat assegurant-li que "té clar que la interlocució" sobre els comptes públics de l'Estat "ha de ser amb el PNB". "Per tant, vindrà per altres qüestions. Parlar està bé, però ja sabem que el Pablo (Iglesias) està posat en una 'tourné', ja que sempre li agrada aparèixer als mitjans. No espero gaire de la reunió. No sé quins són els temes de què parlaran, però serà com amb Junqueras i Puigdemont, parlaran i res més. A més, crec que si es volen fer coses eficaces, és millor fer-les amb discreció", ha afirmat.

Així mateix, el dirigent jeltzale ha assegurat que les negociacions dels pressupostos de l'Estat i les del País Basc "van cadascuna per la seva banda" i que el PNB dialogarà "amb tot el que tingui veu al Parlament basc". Esteban s'ha mostrat "sorprès" que Podem hagi aconseguit un acord amb el govern espanyol "utilitzant uns elements" i que no utilitzi "uns elements semblants" per arribar a un acord sobre els pressupostos d'Euskadi amb el govern basc. "Podem ens demana coses a Euskadi que corresponen al govern d'Espanya, i no les han demanat en la seva negociació [amb el govern de Sánchez]. Per tant, aquí hi ha una contradicció, i si surten d'aquesta contradicció pot ser que hi hagi opcions de acords", ha explicat.