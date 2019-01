Toc d’atenció de Podem a Sánchez al Congrés

Quan falten només tres setmanes per al debat clau per a la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat, Podem i ERC van enviar ahir un missatge clar a Sánchez: no pot donar per fet que són els seus socis i haurà d’esforçar-se de valent en la lletra petita dels comptes. El govern socialista va viure al Congrés la primera gran derrota des que va arribar a la Moncloa amb el revés en la convalidació del decret dels lloguers. Un fet -el de veure com naufraga un reial decret- que abans només s’havia vist tres cops: el 2017 amb el de l’estiba de Mariano Rajoy; el 2006 amb el de l’impost al tabac de José Luis Rodríguez Zapatero, i el 1979 amb un decret de la UCD.

Podem ja havia avisat per activa i per passiva que si no es complien tots els punts acordats en el pacte de pressupostos no avalaria aquest decret. I, a diferència del sostre de despesa -en què es va abstenir-, va acabar votant que no al costat dels republicans, el PP i Ciutadans, mentre que el PDECat, el PNB, Compromís i Coalició Canària hi van votar a favor amb la condició de tramitar-lo com a projecte de llei per incloure-hi esmenes. Aquesta condició, però, acostuma a fer aigües al Congrés perquè els populars i el partit taronja veten a la mesa aquesta tramitació.

El partit lila, però, també va voler enviar un missatge tranquil·litzador: aquesta derrota és només un toc d’atenció i no condiciona el futur dels pressupostos. “No votem per fer mal. És un exercici de responsabilitat per demanar-los mesures que ajudin la ciutadania”, va dir des de la tribuna la portaveu dels comuns, Lucía Martín. Rafael Mayoral, diputat de Podem, va ser encara més clar: “La voluntat de diàleg segueix intacta avui per seguir parlant, i creiem que hi ha possibilitats d’arribar a un acord”.

Ara bé, el govern i Podem no es posen d’acord amb la solució. Els de Pablo Iglesias aposten per un nou decret que permeti als ajuntaments limitar el preu del lloguer, mentre que Foment ahir ho va descartar i s’inclina més per incloure-ho en la tramitació de les esmenes dels pressupostos. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va desvincular completament aquest revés de l’aprovació dels comptes. “No hi té res a veure”, va assegurar. Montero va demanar que no se’n fes una doble lectura” i va defensar la “magnífica relació” del govern amb Podem. “Tenim un acord estable que es complirà al 100%”, va afegir.

Aval del PDECat i el PNB

L’argument que ahir esgrimia el govern espanyol és que no havia pogut acceptar les condicions de Podem perquè després no haurien lligat el sí del PDECat i el PNB i consideraven que en la decisió final dels d’Iglesias havien pesat les batalles internes amb Íñigo Errejón. Una manera de marcar perfil enfront del PSOE i demostrar que són capaços d’arrencar compromisos si cal durant una legislatura que el PP ja admet que “serà llarga”.

Al seu torn, el portaveu d’ERC, Joan Tardà, va lamentar que el govern espanyol no hagués fet “ni una sola trucada” per demanar el seu aval i va considerar “altiva” i “barroera” la gestió del ministeri de Foment. Tardà va recordar que estan a favor del diàleg però “no a qualsevol preu” i que mantenen la intenció de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos.

Trenca la disciplina de vot per l’‘Open Arms’

Un punt vermell enmig de molt de verd va destacar ahir sistemàticament en la majoria de votacions per convalidar decrets al Congrés. Era el no de la diputada d’En Comú Podem Marta Sibina, que rebutjarà les propostes del govern de Sánchez fins que no permeti a l’ Open Arms i l’ Aita Mari salpar del port de Barcelona per rescatar persones al Mediterrani. La decisió la va prendre de forma unilateral. En Comú debatrà els pròxims dies la situació de cara als pressupostos.