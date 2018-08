El PP portarà a la fiscalia l'Ajuntament de Vic pels missatges independentistes a través de la megafonia

El PP denunciarà davant la fiscalia l'Ajuntament de Vic per emetre missatges independentistes a través de la megafonia de la plaça Major. Ho ha anunciat el president del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha criticat que el govern espanyol "no compleixi amb les seves obligacions". "El que està succeint és inacceptable", ha subratllat en una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press. "És una imatge que si la veiem en blanc i negre i s'utilitza el castellà, podem retrocedir tranquil·lament a principis de la Guerra Civil Espanyola en qualsevol poble del nostre país", ha assenyalat, i ha insistit que aquest tipus de fets "venen motivats per l'escalada verbal del president de la Generalitat, i pot acabar malament si el govern espanyol no actua".

En aquesta línia, s'ha referit al municipi de Vilafranca del Penedès, on un llaç groc presidia l'inici de les festes. Albiol ha recordat que aquesta localitat està governada pel PDECat i el PSC i ha denunciat que els socialistes no hagin fet res per impedir-ho. "En aquest aquelarre independentista i amb missatges a favor dels presos hi havia representants del PSC, diputats del PSC. La meva pregunta és: què fan donant suport, encara que sigui només amb la seva presència, diputats del PSC en un balcó on la pancarta de la festa major és un gran llaç que demana la llibertat dels «presos polítics»?", ha plantejat.

Els "tractes de favor" als presos a Catalunya

D'altra banda, el PP també ha enviat una carta a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per comunicar-li els suposats "tractes de favor" que estarien rebent els presos polítics als centres penitenciaris catalans amb més visites que la resta de reclusos i sense controls de seguretat, segons va denunciar aquest dijous Albiol. En la missiva, el líders dels populars ha posat a disposició del ministeri la "documentació provada" que demostra aquestes suposades irregularitats –la conselleria de Justícia ha negat les acusacions– perquè faci les "comprovacions oportunes i interposi les mesures coercitives que corresponguin per reestablir la normalitat".