La regidora del PP a Barcelona Àngels Esteller substituirà Jorge Moragas com a diputada al Congrés

La regidora portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona Àngels Esteller substituirà Jorge Moragas com a diputada al Congrés de Diputats, segons informa Europa Press. El fins fa pocs dies cap de gabinet de Mariano Rajoy era diputat per Barcelona, però el 28 de desembre va tornar l'acta de diputat després que el consell de ministres aprovés oficialment el seu nomenament com a ambaixador d'Espanya davant l'ONU a Nova York.

Esteller ja va ser diputada del PP a la cambra baixa la passada legislatura, presidida per Mariano Rajoy, i va compaginar el càrrec amb el de regidora a l'Ajuntament, que ocupa des del 2003. Fonts populars assenyalen que Esteller encara no ha decidit si en aquesta ocasió deixarà la regidoria o bé ocuparà els dos càrrecs simultàniament. A més, va ser diputada al Parlament durant el darrer mandat de Jordi Pujol (1999-2003) i diputada a la Diputació de Barcelona entre el 2003 i el 2011. Esteller, però, no prendrà possessió del càrrec fins a la pròxima sessió ordinària del Congrés, que està prevista per al febrer.