El PP demana la compareixença urgent de Batet al Congrés per "agenollar-se" davant l'independentisme en la Bilateral

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha anunciat que el seu partit ha demanat la compareixença urgent al Congrés de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, perquè en la Comissió Bilateral van "veure la debilitat de l'executiu de Pedro Sánchez i l'obsessió dels independentistes per trencar Espanya". "Continuen agenollats davant l'independentisme que els va portar a ocupar la Moncloa", ha afegit. Amb Batet ja són cinc els ministres que el PP ha demanat que compareguin al Congrés dels Diputats.

🔵 Pedimos la comparecencia urgente de @meritxell_batet porque en la Comisión Bilateral vimos la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la obsesión de los independentistas por romper España. Siguen arrodillados ante el independentismo que les llevó a ocupar La Moncloa. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 2 de agosto de 2018

Però les crítiques cap a l'executiu de Pedro Sánchez per tirar endavant la primera Comissió Bilateral després de set anys, també han plogut per part del nou secretari general dels populars, Teodoro García Egea. "No permetrem que amb Catalunya es negociï un referèndum", ha advertit García Egea. Els populars tenen una percepció totalment diferent a la de l'independentisme després de la Comissió Bilateral i asseguren que sí que es va parlar del dret a l'autodeterminació i dels presos polítics.

Egea creu que s'està negociant sobre l'apropament dels presos, quan ja fa setmanes que són a Catalunya. Un 'lapsus' que el nou secretari general del PP no ha esmenat en cap moment en una entrevista a 'La Sexta'. El PP defensa que es dialogui amb Catalunya i la resta de comunitats autònomes sobre infraestructures, finançament autonòmic, el pacte nacional de l'aigua i la PAC, entre d'altres, però alerta que "no es pot dialogar sobre la ruptura d'Espanya".

Per la seva banda, la diputada al Parlament de Ciutadans Lorena Roldán ha retret al Govern que "s'entestés" a parlar només del "procés" a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. El partit taronja ha passat a criticar el contingut de la trobada, quan ahir defensava que s'anul·lés la reunió. En una roda de premsa a la cambra catalana, Roldán ha anunciat que han demanat la compareixença del conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, que va presidir ahir la delegació catalana a la Comissió Bilateral.

La diputada ha retret al Govern de Quim Torra que en aquesta reunió no abordés els "problemes reals" dels catalans, ja que segons el seu parer a l'executiu català només li interessa "el punt de procés" i estan "obsessionats a bloquejar el Parlament i seguir amb l'embolic". Roldán també ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, segueixi "mirant cap a una altra banda i fingint que a Catalunya hi ha normalitat".

El PSC veu positiva la reunió d'ahir i carrega contra PP i Cs

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha valorat positivament la reunió d'ahir i ha carregat contra la "irresponsabilitat" de Cs i PP per haver criticat que les dues administracions dialoguin. En declaracions a Europa Press, ha destacat que la reunió és positiva pel simple fet d'haver-se celebrat després d'un "any convuls políticament" i després de set anys que no se'n celebrés cap i també ha avalat la resposta que el govern espanyol va donar quan la delegació catalana va posar sobre la taula la situació dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació.

Granados ha argumentat que la reunió va ser positiva perquè es van activar tres comissions i quatre subcomissions entre la Generalitat i l'Estat. En aquestes comissions es podran abordar qüestions com les infraestructures, les inversions i com donar sortida a tots els conflictes oberts davant del Tribunal Constitucional.

Davant d'aquest escenari, la portaveu socialista ha lamentat que des de Cs i PP s'hagi valorat negativament que el govern espanyol vulgui reunir-se amb la Generalitat: "És una irresponsabilitat. Sembla que volen que no se solucioni res". Per Granados, tots dos partits volen "seguir vivint del conflicte" en lloc de buscar solucions.