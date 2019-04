Casado es reivindica com l'única alternativa per frenar Sánchez i poder “conservar la nació espanyola”

Tot i la debacle electoral que li auguren les enquestes, el PP es reivindica com l'única alternativa possible per "conservar la nació espanyola" i evitar un referèndum per la independència de Catalunya que acabi amb Espanya "tal com l'hem conegut" fins ara. En l'acte que donava aquest dijous al vespre el tret de sortida a la campanya electoral, el candidat del PP, Pablo Casado, ha fet una defensa de la unitat d'Espanya que està en risc, segons el líder popular, si continua governant el PSOE amb el suport del PDECat i ERC. "O fem fora aquest govern traïdor o acabaran transformant Espanya", ha advertit.

En el seu primer acte de campanya al parc del Retiro, a Madrid, Casado ha promès impulsar lleis per posar fi "a la violència als carrers de Catalunya", per il·legalitzar els referèndums independentistes i per considerar delicte els "ultratges" a la bandera espanyola.

Si governa el PP, "s'acabarà cremar fotos del rei, xiular contra l'himne espanyol i mocar-se amb la bandera", ha assegurat. Amb un discurs duríssim, ha promès posar fi "a la deriva secessionista" i tancar el Diplocat i el Consell de la República. També ha deixat clar, com ja ha fet durant tota la precampanya, que amb un govern del PP no hi haurà indults per als líders independentistes.

Barrar el pas a Vox

Tot i que al principi de l'acte ha promès que el PP faria una campanya en positiu, Casado no ha deixat marge al dubte: comença la campanya més dura. Amb Vox captant gran part del vot de la dreta, el PP vira cap a posicions més conservadores i un discurs amb tocs populistes per barrar el pas als de Santiago Abascal. Casado no només ha carregat durament contra l'independentisme sinó que també ha criticat la immigració clandestina, ha promès abaixar impostos i salvar Espanya d'una nova recessió.