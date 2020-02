El PP descarta la coalició amb Ciutadans a Galícia, però veu temps per aconseguir un acord al País Basc

La direcció del PP descarta la coalició amb Ciutadans a Galícia perquè entén que el vot de centredreta ja està aglutinat entorn de les sigles del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, segons han explicat fonts de la cúpula del partit a Europa Press. "A Galícia, com passava amb el PSOE a Andalusia, hi ha un percentatge directe a la marca que és molt important", han apuntat les mateixes fonts. La negociació amb el partit taronja entra aquesta setmana en la recta final perquè el termini per registrar coalicions electorals s'acaba dijous a Galícia i divendres a Euskadi.

Precisament, els populars creuen que al País Basc encara hi ha temps per arribar a un acord. En aquest sentit són optimistes i han recordat que el pacte entre el PP, Cs i Vox perquè Juanma Moreno fos investit president de la Junta d'Andalusia es va tancar a l'últim moment. El mateix va passar en les negociacions per convertir alcalde de Madrid José Luis Almeida o Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunitat de Madrid.

El líder del PP, Pablo Casado, ha deixat que Alberto Núñez Feijóo i el president del PP al País Basc, Alfonso Alonso, "plantegin les seves preferències de pacte" amb Ciutadans, segons fonts de la cúpula del partit, ja que creu que cada territori és diferent i s'ha d'analitzar de manera separada. Feijóo ha expressat la seva opinió de manera clara tant en públic com en privat. Dissabte, en la seva proclamació com a candidat a Vigo, es va presentar com un candidat "lliure" per optar a la reelecció, i va avisar: "No seré esclau de cap partit, ni tan sols el meu, perquè soc servidor de tots els gallecs".

Sigui com sigui, quan falten pocs dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, Cs també dona per perduda la possibilitat d'una única candidatura amb el PP. Així ho han insinuat fonts de la formació taronja després que el secretari general, José Manuel Villegas, intentés sense èxit parlar amb el candidat conservador, Alberto Núñez Feijóo. La portaveu de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, ha assegurat en roda de premsa que persistiran els intents fins al final, però ha constatat que la negativa del PP ho dificulta. A més, una enquesta aquest cap de setmana pronosticava la majoria absoluta de Feijóo i que Cs no tindria representació.