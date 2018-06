El PP impedeix que el Senat reprovi el president de Melilla per titllar de "pirats" als independentistes

La majoria del PP a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat no ha permès la reprovació del president d'aquest òrgan, Juan José Imbroda, per les declaracions ofensives contra representants institucionals catalans que va fer l'abril de 2017, en les que els va qualificar de "pirats" i "d'insofribles".

La moció va ser presentada fa més d'un any per ERC i el PDECat al Senat, i demanava que la comissió reprovés a Imbroda per les seves "declaracions ofensives contra polítics d'ideologia diferent i contra representants institucionals d'alguna de les comunitats". També es reclamava la dimissió d'Imbroda i la proposta d'un nou candidat popular per dirigir aquesta comissió.

ERC i PDeCAT creuen que Imbroda no pot continuar presidint una comissió que requereix neutralitat, i per tant, no hauria de tenir prejudicis ideològics. Les dues formacions han al·legat que aquesta manca d'imparcialitat pot afectar al correcte desenvolupament en l'aplicació de les seves responsabilitats, com per exemple fixar l'ordre del dia o la durada de les intervencions.

Pel senador d'ERC, Miquel Àngel Estradé, amb les seves declaracions, Imbroda "faltava el respecte i insultava de manera ofensiva" els independentistes catalans. El senador del PdeCAT, Josep Lluís Cleries, creu que és "legítim opinar, però no insultar", i ha afegit que "no és bo" que una persona que presideixi aquesta comissió faci aquest tipus de declaracions.

La senadora del PP, Clara Isabel San Damián, ha carregat contra les crítiques d'ERC i el PdeCAT. San Damián ha afirmat que són les formacions independentistes les que "reneguen" de la seva posició d'espanyols, i que amb aquesta postura s'estaria menyspreant a 47 milions de persones. Per acabar de justificar la seva posició, ha tornat a posar sobre la taula les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, acusant-lo d'haver proferit nombrosos insults contra els espanyols, i ha demanat que es demani la reprovació de Torra a les institucions catalanes. "El PP no permetrà que el Senat sigui l'escenari de l'espectacle que volen muntar i li recomanem que vostès aprenguin la lliçó", ha sentenciat San Damián.