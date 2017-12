El PP porta al Congrés una iniciativa per acabar amb les notícies falses a internet

La intenció del PP de controlar internet i les xarxes socials va de veres. Les denúncies d'ingerències russes van assentar els fonaments d'una llarga campanya començada ja la legislatura interior. I aquest dimarts els populars al Congrés han fet el primer pas al Congrés per delimitar com hauria de ser la llei per acabar amb les anomenades 'fake news' o notícies falses amb un "gran potencial de desestabilització del sistema democràtic". El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha registrat així una proposició no de llei -no vinculant- en què insta el govern de Mariano Rajoy a elaborar mecanismes per acabar amb les "operacions de desinformació a través de la transmissió de notícies falses a Internet" com en el cas del "referèndum secessionista de Catalunya". La iniciativa va de la mà de la Moncloa i ha assegurat que en els pròxims pressupostos generals de l'Estat, que està previst que es presentin finalment al gener, s'augmentarà la partida per controlar internet.

Els populars donen per bo que un exèrcit de 'bots' i notícies falses va fer campanya per l'independentisme, malgrat la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, admetia en una entrevista amb uns humoristes russos que es feien passar per membres del govern letó que no tenien cap prova. S'escuden en què en una compareixença en el Comitè d'Intel·ligència del Senat dels Estats Units, responsables del Google, Facebook i Twitter van determinar que l'empresa russa Internet Reserach Agency "havia contractat publicitat i creat multitud de perfils automàtics en xarxes socials amb el propòsit de transmetre informació no veraç a audiència d'altres països". Consideren que aquesta "incertesa", per si sola, obliga els països europeus a prendre mesures. De fet, Alemanya actualment lidera la lluita contra les notícies falses, mentre que als Estats Units el seu president, Donald Trump, va posar fi la setmana passada a les normes que asseguraven la neutralitat al seu internet.

"Amenaces que poden afectar la seguretat"

En concret, són quatre les mesures que posen sobre la taula en aquesta iniciativa, que ha de servir de base perquè la Moncloa porti al Congrés una llei d'aquestes característiques.

Crear un sistema per detectar 'fake news' perquè consideren que es tracta d'"amenaces que poden afectar a la seguretat i benestar socials". Aquests mètodes per determinar la veracitat de les informacions s'haurien d'elaborar des d'institucions públiques especialitzades en col·laboració amb proveïdors de serveis d'internet. Introduir a tots els serveis públics relacionats amb internet i la seguretat pública sistemes de vigilància, monitorització, mitigació i resposta davant d'accions estrangeres que hagin estat identificades com a destinades a qüestionar i debilitar la confiança en les institucions públiques i, en general, en els valors democràtics. És a dir, podrien controlar i bloquejar -com ja han fet amb la web de l'ANC- qualsevol informació provinent de cercles independentistes, ja que es tracta d'una regulació, de moment, molt àmplia. A l'espera que el govern espanyol presenti una llei. Promoure un acord internacional contra la desinformació com a amenaça per als sistemes democràtics, específicament si es tracta d'una amenaça gestionada per actors estrangers amb intencions hostils, prestant especial atenció a que aquests acords incloguin mesures específiques per protegir escenaris sensibles com els processos electorals. Reforçar la comunicació estratègia per fer front a les campanyes de desinformació amb objectius de desestabilització planificades i gestionades per actors amb intencions hostils contra països de la Unió Europea.

Fi de l'anonimat a les xarxes socials

El cert és que el govern espanyol ja ha exercit un control ferri sobre internet els últims mesos a Catalunya a través de la Guàrdia Civil. Concretament amb la clausura sistemàtica de pàgines web com la de l'ANC, que aquest dimarts ha presentat una denúncia contra la Guàrdia Civil a la ciutat de la Justícia.

Però les mesures no s'acaben aquí. Tornat de vacances el PP té intenció de presentar una altra iniciativa per acabar amb l'anonimat a les xarxes socials. Ho ava anunciar a finals de novembre arran del missatge contra l'exdirigent del PP català Alícia Sánchez Camacho. El tuit anònim deia: "A tu t'hauria d'haver trobat 'La Manada'".