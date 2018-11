El PP portarà al Congrés una llei per cessar els polítics que permetin estelades

El Congrés debatrà dimarts una proposició de llei del PP per evitar l'exhibició en espais públics de símbols considerats com a "excloents" per la formació, com ara llaços grocs i banderes estelades. La iniciativa preveu la possibilitat de cessar els alts càrrecs que els permetin.

Segons el PP, no es tracta de perseguir els ciutadans que col·loquin aquests símbols, sinó de garantir que les autoritats tampoc ho fan i que, a més, ho impedeixen. La proposta assumeix el règim sancionador ja recollit a la llei de transparència i bon govern, que preveu des d'amonestacions als alts càrrecs que infringeixin la llei fins al cessament –en els casos molt greus–, que pot anar acompanyat d'una inhabilitació d'entre 5 i 10 anys.

La proposició de llei dels populars també planteja sancions per als treballadors públics que tinguin coneixement de l'exhibició d'aquests símbols i no ho comuniquin als seus superiors perquè, segons recorda el PP, l'estatut bàsic del treballador públic els obliga a actuar sempre sota el principi de neutralitat institucional.

La iniciativa també "defensa la convivència social, la neutralitat institucional i els símbols nacionals" i dona la màxima protecció a la figura del rei, la bandera, l'escut i l'himne espanyols, i a les banderes i símbols de les comunitats autònomes, les localitats i la Unió Europea.

Conseqüències

El PP assenyala que si aquesta normativa estigués vigent, el president Quim Torra no podria anar a la Moncloa amb un llaç groc a la solapa de l'americana o un cirurgià d'un hospital públic tampoc podria atendre un pacient amb el mateix símbol a la bata. "No és un llaç groc, és un símbol d'exclusió, d'atac a l'estat de dret", subratllava el secretari general dels populars, José Antonio Bermúdez, fa dos mesos durant la presentació de la iniciativa.

La base de la proposició de llei és el seu article quart, que estableix que les autoritats públiques "s'abstindran de realitzar, i corregiran immediatament, qualsevol tractament il·legal o que suposi un demèrit, una ofensa, una injúria o un desprestigi dels símbols espanyols i oficials". I especifica que s'entendrà per tractament il·legal "la col·locació o la reproducció gràfica de símbols i lemes partidistes i que vulnerin la neutralitat institucional en els espais públics".

Tot i així, el PP assegura que les mesures es refereixen únicament a espais públics i no a l'espai privat, com ara les cases particulars i els balcons.