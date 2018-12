El PP i Cs pacten 20 mesures per als primers 100 dies de govern a Andalusia

El president del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciat aquest divendres que el seu partit ha tancat un acord programàtic amb Ciutadans de cara als 100 primers dies de govern, consistent en 20 mesures per dur a terme els 15 primers consells de govern i que suposa un full de ruta per al futur executiu.

Els populars consideren que abans del 27, data en la qual es constitueix el Parlament, a més de l'acord programàtic, ha d'estar tancada la composició de la mesa, en la qual no posen impediments perquè Vox entri, i la investidura. "Si no hi ha acord sobre aquestes tres potes, no hi haurà acord", garanteixen fonts del PP-A, segons Europa Press.

Per la seva banda, el líder de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín, ha asseverat que, "després de 40 anys de governs socialistes, el PSOE estarà a l'oposició". Així ho ha manifestat a través del seu compte de Twitter.