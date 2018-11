El PP i Cs empenyen Catalunya al centre del debat en la cursa electoral andalusa

Les eleccions andaluses han canviat l’escenari del combat polític, però no el debat que, en bona part, continua sent en clau estatal. Els partits assumeixen els comicis com una primera volta d’unes hipotètiques generals en què la política catalana serà un eix principal. El PP i Ciutadans han empès Catalunya al centre de la disputa ajudats per les primeres espases del partit, que s’han implicat a fons en la campanya.

El president dels populars, Pablo Casado -que serà en 45 actes a Andalusia, compartint protagonisme amb el candidat, Juanma Moreno-, va arrencar la cursa de les eleccions criticant Arran i s’ha centrat la resta de dies a retreure a la socialista Susana Díaz el diàleg del govern de Pedro Sánchez amb els independentistes. “En la seva llista hi van Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Quim Torra i Arnaldo Otegi perquè són els socis del PSOE”, li va retreure a Còrdova.

Per la seva banda, Cs ha portat la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, a participar en bona part dels actes andalusos juntament amb el president de la formació, Albert Rivera. La formació busca generar un paral·lelisme entre l’èxit de Cs a Catalunya i el creixement que espera a Andalusia. De fet, un dels lemes del partit per a les andaluses ja es va fer servir a les catalanes: “Ara sí”. El candidat de Cs, Juan Marín, ha portat la confrontació amb l’independentisme fins al punt d’entrar en el cos a cos amb el president català, Quim Torra, a qui dijous va reptar a trobar-se “als tribunals o on faci falta”: “És un racista, un colpista i un covard”, li va dir en un vídeo.

Díaz, al seu torn, es troba incòmoda en aquesta polèmica: cara visible de l’ala més antiindependentista del PSOE, ha hagut d’entrar en matèria fent equilibris i esquivant posicionar-se sobre el govern de Sánchez. “Tothom sap que el PSOE d’Andalusia no és una franquícia de ningú”, va dir durant un debat, remarcant que, malgrat el canvi de to a Madrid, ella continua al mateix lloc. “¿Els líders polítics anirien a Catalunya a parlar d’Andalusia?”, s’ha preguntat la socialista en diversos mítings.

Aquest posicionament també el manté la líder d’Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, molt criticada per la visita que el líder de Podem, Pablo Iglesias, va fer a Oriol Junqueras a la presó. “Amb les banderes no es menja”, va replicar la candidata dilluns passat. A diferència de la forta presència dels líders de Cs i PP a la campanya, Sánchez només hi participarà en dos actes i Iglesias en tres.