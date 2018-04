El PP i Cs justifiquen l’operació i parlen de “comandos” violents

Després de l’operació de la Guàrdia Civil contra els Comitès de Defensa de la República (CDR), el PP i Ciutadans van afanyar-se ahir a fer-ne una descripció que coincidia amb les acusacions. El fet que la Fiscalia de l’Audiència Nacional acusés de terrorisme i rebel·lió una detinguda que participava en aquestes organitzacions ciutadanes va obrir la veda per vincular els CDR amb el terrorisme. Entrevistat a Telecinco, el ministre de l’Interior, José Ignacio Zoido, va assegurar que l’objectiu de la investigació és detenir els màxims responsables dels CDR per haver comès “actes violents”, i el portaveu del PP al Congrés de Diputats, Rafael Hernando, va demanar que se’ls apliqui el mateix tractament que a la “ kale borroka ”, i va instar els cossos i les forces de seguretat de l’Estat a actuar “sense contemplacions” contra les organitzacions.

En el mateix sentit es va expressar el líder de Cs, Albert Rivera, que va titllar els CDR de “comandos separatistes”, mentre que la número u del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar aOnda Cero que els CDR “utilitzen, per descomptat, la violència”. Si bé sense voler titllar les accions dels CDR explícitament de “terrorisme”, la qual cosa, segons el partit, haurà de dirimir la justícia, el portaveu de Cs al Parlament, Fernando de Páramo, també va referir-se a fets “violents”, com ara “atacs a seus, agressions a càrrecs de Cs i insults”.

Front comú independentista

A l’altra banda de la balança, les detencions i la definició com a grups organitzats violents que van fer ahir el PP i Cs van generar una onada d’indignació de l’independentisme i els comuns. Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP van escenificar una resposta unitària contra l’operació policial i l’acusació de terrorisme i rebel·lió. En una roda de premsa conjunta, representants dels tres grups parlamentaris van denunciar el que consideren una “banalització del terme terrorisme ” i van anunciar la presentació d’una proposta de resolució per denunciar la “persecució” dels CDR, que el Parlament haurà de votar pròximament. “L’Estat no té un problema amb els CDR, sinó amb la democràcia”, va lamentar el diputat de JxCat Francesc de Dalmases. Per la seva banda, el diputat d’ERC Ruben Wagensberg va alertar que “s’està travessant una línia vermella en acusar de terrorisme, rebel·lió i sedició persones que han actuat per la via pacífica”. Si es manté aquesta lògica repressiva, va insistir, “el simple fet de manifestar-se pot ser constitutiu del delicte de rebel·lió o de sedició”. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va anar un pas més enllà i va rebutjar la “campanya de criminalització que s’està fent per part de partits polítics i mitjans de comunicació amb el simple objectiu de justificar la repressió cap a l’organització popular”.

Els comuns també van ser contundents en el rebuig contra l’operació policial. La diputada Marta Ribas va titllar de “barbaritat” que es vinculin els CDR amb el terrorisme, i va fer una crida a “donar una resposta clara, contundent i transversal a la manifestació de diumenge a Barcelona” contra “aquest atac al dret de protesta”. La marxa de diumenge, contra la repressió, està organitzada per l’Espai Democràcia i Convivència, una plataforma formada pels sindicats principals (CCOO i la UGT) i les entitats sobiranistes, entre d’altres. A les crítiques dels comuns s’hi va sumar el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que va donar suport a Twitter a la membre dels CDR detinguda: “Només falta que l’acusin d’haver disparat a Kennedy”, va ironitzar.

El PSC es desmarca del PP i Cs

Els socialistes, tot i que amb un to molt menys crític que Podem, també es van desmarcar del PP i Cs. La portaveu del partit, Eva Granados, va considerar ahir al Parlament que, tot i que les accions dels CDR en diverses protestes independentistes són “condemnables políticament”, no veu “motius” per aplicar la legislació antiterrorista a les organitzacions. A més, va demanar “prudència” a l’hora de fer ús d’aquests tipus penals. No obstant això, els socialistes també van avançar que no seran a la manifestació de diumenge.