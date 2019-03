PP i Cs maniobren per no despenjar-se del 8-M

Les mobilitzacions feministes del 8-M apunten a convertir-se en el primer gran tema de la precampanya. Si la setmana passada el PSOE, a través del president espanyol, Pedro Sánchez, i la resta del seu govern va deixar clar que té la intenció de capitalitzar el moviment feminista en contraposició a les propostes de Vox, ahir Ciutadans i el PP van intentar també no perdre el pas, i van llançar propostes per seduir les votants feministes. El president del PP, Pablo Casado, va fer un esforç per no rivalitzar amb la mobilització, tot i que no es va acabar de recuperar de les seves sortides de to, que les últimes setmanes han fet enfadar el col·lectiu feminista.

En un esmorzar informatiu, Casado va proposar fer un pacte d’estat per acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones, tot i assegurar que a Espanya és “més petita” que a la mitjana europea, i malgrat que ell mateix s’havia negat a legislar sobre la bretxa salarial perquè ho considerava “il·legal”. El candidat del PP ho va reblar amb més expressions desafortunades que van tornar a generar oposició. Concretament, el líder conservador va demanar a les feministes no “col·lectivitzar” les dones, i va fer servir una cita de Pío Baroja que va ressonar negativament: “És més fàcil portar el ramat que l’ovella sola”. Segons ell, el 8-M servirà per “intentar enfrontar” homes i dones i etiquetar les dones “per partits”. “Cada dona és diferent i única, com cada home és diferent i únic”, va afegir abans de donar llibertat a les dones de la seva formació per participar si volen en les mobilitzacions: “Podran fer el que vulguin, com sempre”.

També Ciutadans s’ha esforçat els últims dies per fer-se un lloc entre les votants feministes, sense defugir l’apel·latiu, com sí que fa el PP, però defensant un “feminisme liberal” que ja va presentar diumenge la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i que inclou, entre altres coses, la reivindicació de la legalització dels ventres de lloguer o de la prostitució. Arrimadas també va criticar l’ús del llenguatge inclusiu que fan formacions com Units Podem, i no va aclarir si participaria o no en la vaga de divendres.

La dreta, doncs, comença a prendre posicions davant la més que previsible onada d’indignació que es deixarà sentir als carrers i que, en bona mesura, la posarà en qüestió arran del pacte a Andalusia amb Vox, el partit espanyol que està defensant un retrocés més evident en els drets de les dones, reclamant fer llistes de funcionaris que treballin en organismes contra la violència de gènere, amb la intenció de derogar la llei sobre aquest àmbit, o criticant una suposada “ideologia de gènere” que, segons ells, estan impulsant les feministes i els col·lectius LGTBI.

L’esquerra, mentrestant, ahir va continuar abanderant el 8-M, i la coportaveu de Podem, Noelia Vera, va anunciar que impulsaran una llei per fer que la paritat en els organismes públics com el Consell General del Poder Judicial o la RAE sigui obligatòria d’aquí quatre anys.