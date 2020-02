PP i Cs pacten presentar-se junts a les eleccions d'Euskadi amb Alonso de cap de llista

PP i Cs es presentaran en coalició a les eleccions d'Euskadi del 5 d'abril, segons han informat fonts del partit taronja aquest dimecres a la tarda i ha confirmat el PP. Els detalls de l'acord es donaran aquest dijous, el dia abans que tanqui el termini per a registrar coalicions per als comicis. L'únic que s'ha avançat és que Alfonso Alonso, el ja designat candidat del PP i líder de la formació a Euskadi, serà el cap de llista. Després d'uns dies d'estira-i-arronsa entre els dos partits, Cs ha acabat cedint i ja no situa com a condició que s'arribi a un acord a les tres comunitats on hi haurà eleccions aquest 2020: Euskadi, Galícia i Catalunya.

Només un dia més tard que Inés Arrimadas insistís amb aquest escenari, el partit taronja ha flexibilitzat la seva posició, conscient que la marginalitat ha de ser l'última de les opcions. A Euskadi, tot i no tenir representació, Cs jugava amb l'avantatge que el PP tampoc té excessiu suport electoral, de manera que no atomitzar el vot en diverses candidatures prenia sentit també a Génova. El cas gallec és diferent, perquè Alberto Núñez Feijóo és el president i les primeres enquestes preveuen la possibilitat que el líder de la Xunta repeteixi, fins i tot amb majoria absoluta.

És per això que si no hi ha cap sorpresa a Galícia no hi haurà coalició, cosa que no vol dir que Cs renunciï a presentar-se i que alguns dels seus dirigents s'incorporin a la llista del PP, negociant alguna contrapartida. El que Feijóo no vol és incloure membres de Cs i que després abandonin el grup popular, i caldrà veure com es desenvolupen les negociacions aquest dijous i divendres, l'últim dia per registrar coalicions en el cas de les eleccions gallegues. Fonts del PP ja apuntaven des que es van intensificar les converses amb Cs que hi ha "altres fórmules" diferents a la coalició per presentar-se juntament amb el partit taronja. El secretari general del grup al Congrés, José María Espejo Saavedra, ha advertit que si no s'arriba a un acord, Cs es presentarà als comicis encara que sigui en solitari.

La batalla de Catalunya continuarà més endavant, quan es concreti la data de les eleccions. Arrimadas ja ha anat deixant caure els últims dies que, de la mateixa manera que accepta que a Euskadi i Galícia és coherent que el PP tingui la iniciativa i el lideratge de la candidatura, a Catalunya ha de ser en sentit contrari, donats els resultats de les eleccions del 21-D de 2017, en què Arrimadas va guanyar amb 36 diputats i el PP es va quedar amb 4, al grup mixt.