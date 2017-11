El PP i Cs pressionen el PSC per fer un front constitucionalista

A tres setmanes de començar la campanya del 21-D, el PP i Cs van redoblar ahir la pressió sobre el PSC per fer un front constitucionalista de cara als comicis. La iniciativa va ser del candidat popular, Xavier García Albiol, que va enviar una carta a Inés Arrimadas i Miquel Iceta instant-los a fer pinya a les eleccions contra l’independentisme. La formació taronja s’hi va posar bé de seguida. Els socialistes, en canvi, van respondre amb evasives, conscients que part del seu èxit el 21-D passa per no casar-se amb el bloc constitucionalista.

La proposta d’Albiol es basa en tres punts “molt neutres des del punt de vista democràtic”, segons el candidat, per garantir que ni el PSC ni Cs donin oxigen als partits independentistes després del 21-D: dir no a qualsevol referèndum “legal o il·legal” sobre la independència, no fer cap pacte amb forces independentistes i comprometre’s amb un acord de govern de les tres formacions si els resultats de les urnes ho permeten. Cs va avalar i es va fer seus ràpidament els plantejaments del líder popular. Això sí, conscient que l’aritmètica parlamentària potser no els permetria constituir un govern només amb els vots dels tres partits, la formació taronja es va obrir a pactar amb els comuns una abstenció per tirar endavant un executiu “constitucionalista”. “Els números són els números, i necessitem una majoria”, va argumentar el secretari de comunicació del partit, Fernando de Páramo.

Més enllà de la negativa dels comuns a un pacte amb Cs -ho va deixar clar Xavier Domènech en la seva entrevista a l’ARA-, costaria que els populars acceptessin aquest punt: Albiol va acusar ahir els comuns d’haver contribuït a la “fractura social” que al seu parer han provocat els partits independentistes. Tot i demanar un pacte, el popular va criticar els que li agradaria que fossin els seus socis: va assegurar que té la sospita que el PSC pactarà amb ERC i CatComú, un fet que “no seria lògic”, i va retreure a Ciutadans que intentés pactar amb el PSOE i Podem per fer fora Rajoy de la Moncloa.

La resposta positiva de Cs també incorporava un retret a Albiol: “Nosaltres sempre hem estat d’acord amb el compromís” de formar un govern “constitucionalista”, va assegurar De Páramo. “Qui no hi estava d’acord fa uns anys era el partit del senyor Albiol, que va pactar amb Convergència”, va afegir. Els d’Arrimadas, en tot cas, van deixar clar que el 22-D estendran la mà al PP i el PSC perquè “molts ciutadans, votin el que votin, comparteixen aquest desig de ser catalans”.

Cs, com pretenia el PP, va deixar així la pilota a la teulada del PSC, a qui va demanar claredat: “El PSC és especialista a equivocar-se de socis. Sembla que el senyor Iceta estigui pensant en un tripartit: cal parlar clar, perquè els ciutadans estan molt preocupats”, va insistir. Els socialistes van respondre deixant clares les seves prioritats: “No faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont”, va assegurar Iceta, que va afegir que “els que ens han portat fins al precipici no estan en condicions de demanar-nos novament la confiança per gestionar els interessos de tots”. Unes paraules que van merèixer els aplaudiments dels empresaris que van assistir ahir al migdia a la seva conferència al Círculo Ecuestre.

Rebuig dels fronts

La resposta d’Iceta a Albiol, però, ja no va ser tan clara. El PSC vol interpretar en aquesta campanya el paper de pont entre Catalunya i Espanya i per això el primer que va fer Iceta va ser criticar la política de “fronts”. El candidat socialista va dir que demanarà a Albiol el seu programa i va instar el popular a deixar clar “què és el que proposa” més enllà de buscar punts d’acord en contra dels independentistes. “Em sona, això de compartir coses del programa, crec que ho ha copiat dels independentistes”, va ironitzar.

Iceta va insistir, això sí, que després del 21-D el PSC només pactarà amb els que “vulguin trobar una solució acordada” amb l’Estat. Aquesta premissa, va argumentar Iceta, implica vetar les forces favorables a la “ruptura” i les que demanin un referèndum d’independència -una de les peticions que li feia Albiol-. Més enllà d’això, Iceta no es vol “limitar”. Fonts socialistes expliquen que un cop hi hagi resultats “s’haurà de fer un govern o altre” i que això haurà de passar per “solucions creatives”. ¿Investiria el PSC Inés Arrimadas? Tot i que no és l’opció preferida, de moment no és una línia vermella: els programes i la representació que obtingui cada candidatura marcaran els pactes del PSC després del 21-D.

Cs aposta per una llista de continuïtat el 21-D

Ciutadans ha apostat per mantenir bona part de la llista que ja va presentar el 27-S. Els primers cinc noms de la llista són exactament els mateixos: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Fernando de Páramo i Sonia Sierra. La formació ha fitxat el periodista Nacho Martín Blanco com a número 6 i manté Matías Alonso per Tarragona, Jean Castel per Girona i Jorge Soler per Lleida.