El PP i Cs pressionen el PSOE per prohibir l’indult per rebel·lió i sedició

El govern espanyol ha enterrat qualsevol possibilitat d’arribar a un pacte polític perquè als empresonats i investigats per l’1-O se’ls perdoni la pena i quedin en llibertat. L’advertència ha arribat a través d’una esmena del PP a la proposició de llei del PSOE per regular els indults, en què els populars volen impedir que els condemnats per delictes de rebel·lió i sedició puguin ser indultats pel govern espanyol. Són, precisament, els delictes que pesen sobre els líders independentistes que són a la presó, com Oriol Junqueras i els Jordis, o exiliats a Brussel·les, com Carles Puigdemont.

Perquè la mesura prosperi, Mariano Rajoy necessita el suport de Ciutadans i, com a mínim, l’abstenció del PSOE. Els d’Albert Rivera van afanyar-se a avalar la proposta i van deixar clar que “mai” perdonarien la pena a condemnats per rebel·lió i sedició. Més prudent, el PSOE va explicar que estudiarà la proposta. El cert és que no és el primer cop que els socialistes opinen sobre la possibilitat d’indultar els presos polítics. En plena campanya electoral, el líder del PSC, Miquel Iceta, ja va posar sobre la taula en una entrevista a l’ARA la possibilitat de donar aquesta mesura de gràcia als condemnats per l’1-O. Una idea que no va agradar gens al PSOE, que va acusar Iceta de causar “desconfiança” als votants constitucionalistes.

Amb el suport de Ciutadans pràcticament garantit, la reforma de la llei que plantejava el PSOE per impedir els indults per corrupció o violència de gènere pot convertir-se en una arma de doble tall, que dinamiti qualsevol opció de llibertat per als condemnats pel Procés. Ara els indults es regulen segons una llei aprovada el 1870 que exigia un “decret motivat” i “acordat al consell de ministres”, però el 1988 es va reformar només per eliminar l’exigència d’argumentar l’indult. En aquests anys, milers de persones han sigut indultades pels diferents governs espanyols, tant del PSOE com del PP, la majoria per delictes contra la salut pública -tràfic de drogues- o robatoris. Aprofitant que Joan Pau II ho havia demanat per l’any jubilar, el 2000 Aznar va arribar a indultar 1.328 persones en un dia. Però aquelles macroxifres han anat reduint-se, sobretot per la pressió social. L’any passat Rajoy va indultar 26 persones. La mesura de gràcia sempre ha estat envoltada de polèmica: des del 1996, 227 persones han sigut indultades per delictes de corrupció, 11 sota el govern de Rajoy.

Una mesura de gràcia envoltada sempre de polèmica

El guàrdia civil indultat

Gallardón va indultar el 2014 un guàrdia civil condemnat a sis mesos d’inhabilitació per omissió del deure, perquè va gravar una agressió sexual i no va intentar evitar-la. Fill d’un regidor del PP a Astúries, no va perdre la plaça.

Els funcionaris de Rota

El govern Rajoy es vanta de no perdonar corruptes, però ha indultat sis condemnats per prevaricació: cinc funcionaris i un exregidor del PP a Rota (Cadis) implicats en un cas de corrupció i condemnats a 4 anys de presó.

L’anul·lació al kamikaze

Gallardón va perdonar els 13 anys de presó a un kamikaze que havia causat un accident en què va morir un noi de 25 anys. En una decisió insòlita, el Suprem va anul·lar l’indult. L’advocat defensor era germà del popular Ignacio Astarloa.

El cas Treball

El 2012 el PP va indultar els dos responsables del cas Treball, vinculats a Unió, que havien sigut condemnats per desviar més de set milions de pessetes del departament de Treball. L’oposició hi veia un pacte de silenci entre CiU i el PP.