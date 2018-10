PP i Cs es queden sols al Congrés defensant un nou 155

El Partit Popular i Ciutadans han presentat aquest dimarts dues mocions que han estat rebutjades per la cambra baixa. La formació blava ha demanat que el Congrés condemni "les paraules d'ànim" de Torra als CDR –en referència al discurs a Sant Julià de Ramis–, més suport a les forces de seguretat de l'Estat i la defensa de la Constitució a Catalunya.

D'altra banda, la formació taronja, amb Albert Rivera al capdavant, volia instar al govern espanyol a aplicar, altre cop, l'article 155 a Catalunya.

Les dues mocions, que han estat rebutjades, tan sols tenien un efecte polític, ja que l'única cambra que pot aplicar l'article 155 és el Senat. Si bé és veritat que en aquest organisme el Partit Popular hi té majoria, només pot sol·licitar aquesta aplicació el govern i, per tant, hauria de demanar-ho Pedro Sánchez.

El debat ha estat marcat per l'aniversari de l'entrada dels Jordis a presó. Molts diputats, com Gabriel Rufián, han començat les seves intervencions amb un recordatori a "dos amics, dos demòcrates". Rivera ha aprofitat el seu torn per llançar preguntes a l'aire: "Jo em pregunto una cosa; ¿els Jordis són majors o menors d'edat? Quan algú s'enfila sobre un cotxe de la Guàrdia Civil i rodeja una conselleria ha de saber que és delicte". A més, el president del partit taronja ha preguntat al PSOE si estan disposats a votar en contra de condemnar la violència" i els ha instat a fer costat a la seva moció.