El PP i Cs redoblen la pressió al PSOE per aprovar els pressupostos

El PP no tira la tovallola i redobla la pressió al PSOE perquè doni el sí als comptes del 2018. Avui el ministre d’Economia, Cristóbal Montoro, ha de presentar els números al Congrés de Diputats sense que la proposta tingui encara els suports necessaris. Hores abans de desgranar els comptes davant dels 350 parlamentaris, els populars van intensificar aquest dilluns la seva pressió sobre els socialistes perquè cedeixin almenys cinc vots favorables que garanteixin l’aprovació dels comptes. Una pressió a la qual també es va afegir el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que va acusar Pedro Sánchez de ser “còmplice dels nacionalistes” si no dona suport als comptes. El líder socialista, però, va tornar a tancar la porta a votar sí als números de Mariano Rajoy.

Els populars volen el suport del PSOE perquè d’aquesta manera no han de dependre dels vots del PNB, que ara per ara no tenen ni de bon tros garantits si Rajoy no aixeca l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. De fet, el vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, així ho va explicitar en una entrevista a RNE, quan va demanar cinc vots socialistes “a l’atzar” per evitar estar sotmesos al “xantatge” del PNB. Per a Maroto, aquest gest no està renyit amb el fet que després els socialistes facin un “discurs dur d’oposició, però molt més digne”. El PP va recordar el suport del PSOE a aplicar el 155 a Catalunya, un gest que consideren que va suposar tenir “altura d’Estat” i que volen que es repeteixi amb els pressupostos. Albert Rivera va fer ahir una petició idèntica, quan va demanar-li “sentit d’estat” a Sánchez i que no faci el joc als independentistes.

“De frivolitats ni una”

“Som un partit seriós, de frivolitats ni una”, va advertir el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, després de tancar la porta una vegada més a donar suport als comptes de Rajoy ni amb cinc vots favorables. Els socialistes consideren que els números que avui presentarà Montoro són “ideològics” i representen un estat social “ low cost ”. Per això, el PSOE de moment aguanta la pressió dels populars i manté el seu no rotund als comptes. De fet, Sànchez considera que el projecte de pressupostos de Rajoy hauria de retornar al govern espanyol. Si això passa, aquesta seria la prova, per al líder socialista, que l’executiu de Rajoy està “esgotat” i que li caldria sotmetre’s a “una qüestió de confiança com a mínim”.

Pel que fa a l’altra crossa que es busca, els nacionalistes bascos no es mouen del seu no als comptes mentre el govern espanyol tingui el 155 aplicat a Catalunya. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, va assegurar aquest dilluns que continuaran sent “solidaris” amb Catalunya. Amb tot, Esteban va admetre que ha parlat amb Cristóbal Montoro sobre el calendari de tramitació dels comptes. Si hi ha govern a Catalunya i l’executiu de Rajoy aixeca el 155, el suport del PNB podria ser imminent.

Malgrat la situació, el president del govern espanyol va tornar a treure pit dels números que han previst per a aquest any i va defensar unes polítiques “que funcionin i beneficiïn la gent, sense sectarismes, ja que la història ha demostrat que serveixen per poc o per res”, en referència a les tesis independentistes.