El PP veuria una "traïció a Espanya" que Sánchez "acontenti Torra" a canvi del sí dels independentistes als comptes

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assegurat aquest dijous que seria una "traïció a Espanya" si Pedro Sánchez aconsegueix el suport dels independentistes als pressupostos a canvi "d'acontentar Torra". En declaracions als mitjans des de la seu de Génova, ha reclamat "valentia" al president espanyol per "explicar per escrit els punts que acordi amb Torra" i ha presumit que els populars han estat "transperent" a l'hora d'exposar el seu pacte amb Vox i Cs a Andalusia.

La senadora i diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, també s'ha mostrat crítica amb la reunió entre ambdos governs. En roda de premsa al Parlament, ha lamentat que "en lloc d'anar a parlar de coses bones i millores per als catalans, el Govern anirà a parlar del Procés, l'únic tema que els importa". En el mateix sentit, ha recriminat al govern de Pedro Sánchez que estigui "disposat" a reunir-se amb els independentistes, amb l'objectiu de "mantenir-se sigui com sigui a La Moncloa".

Santamaría té previst assistir-hi

El número 2 dels populars ha fet aquestes declaracions just abans que el PP celebri una convenció a Madrid en què tindrà protagonisme la qüestió catalana i on la formació busca "unir tot el que està a la dreta del PSOE", segons fonts de la direcció. Hi participaran els expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy divendres, José María Aznar dissabte i el president dels populars actual, Pablo Casado, diumenge. Fonts del partit apunten que vol ser un punt de trobada de la militància juntament amb la societat civil, amb l'objectiu de recollir idees de cara a les conteses electorals del maig.

El partit ha convidat els presidents autonòmics i els candidats autonòmics a les eleccions del 26 de maig, així com tots els exministres de diferents governs populars. Entre elles, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l'exsecretària general dels populars María Dolores de Cospedal, rivals de Casado a les primàries a la presidència del partit el juliol passat. Tot i que la direcció desconeix si assistiran a la convenció, Santamaría té intenció de fer-ho divendres acompanyant Rajoy, segons informa Efe.