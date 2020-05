El PP insta la Fiscalia a investigar el govern espanyol per les mascaretes defectuoses per als sanitaris

El PP contraataca davant la possibilitat que la Comunitat de Madrid d'Isabel Díaz Ayuso sigui la protagonista del cap de setmana. El secretari general dels populars, Teodoro García Egea, ha anunciat aquest matí en una entrevista a la televisió autonòmica de Múrcia que el seu partit instarà la Fiscalia a investigar el repartiment de mascaretes defectuoses a professionals sanitaris de les comunitats autònomes. Es tracta d'uns fets que van tenir lloc fa ja tres setmanes, quan l'executiu espanyol va retirar milers d'equips de protecció que ja s'havien repartit perquè van rebre un avís de les seves deficiències, malgrat que el proveïdor xinès complia amb els requisits, segons va afirmar en aquell moment el ministre de Sanitat, Salvador Illa. "La responsabilitat del govern espanyol en aquest cas és clara", ha justificat Egea, que ha subratllat la "decisió important" de traslladar al ministeri públic aquests fets per si han pogut ser "objecte d'algun tipus de desviació".

Ja abans Sanitat havia tingut problemes amb la primera remesa de tests de detecció ràpida comprats a la Xina. Va haver de renunciar a més de mig milió d'unitats perquè s'havien demostrat ineficaços i va obligar el proveïdor a canviar totes les remeses. El del material sanitari ha estat un dels camps de batalla del PP per fer oposició a la gestió del coronavirus per part de Pedro Sánchez. Així, ha volgut treure pit d'avançar-se amb les compres per compte propi de la Comunitat de Madrid, que va rebre dos avions amb material provinents de Xangai, tot i que van arribar amb retard.

Ara que la gestió d'Isabel Díaz Ayuso viu el pitjor moment, amb la dimissió de la directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes, i la possible negativa del ministeri de Sanitat a passar a la fase 1, el PP apuja l'aposta. Aquest dijous la portaveu a la comissió de sanitat del Congrés, Cuca Gamarra, ja va advertir a Illa que la seva formació presentaria una proposició no de llei a la cambra baixa perquè el Tribunal de Comptes elabori una auditoria sobre totes les compres de material sanitari que ha fet l'executiu espanyol. Segons la formació conservadora, el govern espanyol va adquirir tests i mascaretes defectuosos d'"intermediaris de dubtosa fiabilitat" i d'empreses "amb domicilis falsos o desconeguts, i alguna d'inclosa als papers de Panamà" .