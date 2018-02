El PP, sobre la decisió de Gabriel de no anar al Suprem: "No eren tan valents com ells mateixos presumien"

Davant la decisió de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel de no anar a declarar davant del Tribunal Suprem, el PP no ha tardat a censurar aquesta decisió. El diputat popular Alejandro Fernández ha avisat a Gabriel que "tothom tard o d'hora haurà d'assumir les il·legalitats que hagi comès". En la mateixa línia que aquest dilluns ja es va expressar el secretari general del partit, Santi Rodríguez, que va valorar les citacions judicials als líders independentistes d'aquesta setmana com un "senyal de bona qualitat de la democràcia". Fernández, però, ha criticat la decisió de l'exdiputada de la CUP: "No eren tant valents com ells mateixos presumien", ha etzibat en una roda de premsa al Parlament.

Per la seva banda, el PSC també ha reaccionat a aquesta decisió de Gabriel per boca de Salvador Illa, que com ja va anotar ahir considera que Gabriel hauria de respondre davant la justícia. "Tothom ha de fer front a les seves responsabilitats, l'Anna Gabriel també", ha escrit al seu compte de Twitter.