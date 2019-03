El PP diu que Iceta ha revelat el "full de ruta" de Sánchez i acusa el PSC de ser un "problema" per a Espanya

"Si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia ha de trobar un mecanisme per habilitar-la". Aquesta frase, pronunciada per Miquel Iceta en una entrevista a 'Berria', portarà cua en plena precampanya de les eleccions generals. El PP i Cs han aprofitat per carregar amb duresa contra els socialistes, als quals ja fa temps que acusen de cedir a les demandes dels independentistes. La censura del PSOE al primer secretari del PSC o els matisos que ell mateix ha fet després de l'entrevista no han sigut suficients per a una dreta que ha vist l'oportunitat d'atacar Pedro Sánchez allà on més mal li pot fer el 28-A.

El líder i candidat del PP, Pablo Casado, ha assegurat que Iceta ha dit "la veritat" en el seu plantejament sobre Catalunya i ha recalcat que aquest "és el programa electoral" de Pedro Sánchez i no les mesures que el cap de l'executiu va presentar públicament aquest dimecres. Al seu entendre, aquest és el "full de ruta" que Pedro Sánchez va pactar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, l'estiu passat i que "va culminar en la cimera de Pedralbes" el 20 de desembre passat.

En un acte a la Puerta de Alcalá (Madrid) per presentar els seus candidats al Congrés i al Senat per Madrid, el líder del PP ha indicat que aquest document de Pedralbes, que va ser "filtrat" als mitjans per Torra, al·ludia un "suposat dret a autodeterminació. "Per això, el que Iceta plantejava és el programa electoral de Sánchez, no el que van presentar ahir", ha emfatitzat.

Més dura encara s'ha expressat la candidata dels populars per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que afirmat que el líder del PSC "no té principis, ni escrúpols, ni criteri, ni remei". "El que va fer ahir és l'enèsima prova que el PSC és un dels gravíssims problemes espanyols", ha arribat a dir en una entrevista a RNE, en què ha qüestionat el 65% fixat per Iceta: "Què fem amb l'altre percentatge de catalans i què fem amb el conjunt espanyols?"

Álvarez de Toledo ha qualificat la posició defensada per Iceta de "desfalc massiu de sobirania" que impulsa el nacionalisme i "anima" el PSOE. Així, ha atribuït la deriva nacionalista a Catalunya al fet que el PSC no ha mantingut una posició "ferma" amb el constitucionalisme. "És difícil d'entendre que s'obstini a la fragmentació de la sobirania i a menysprear la igualtat dels espanyols", ha etzibat. "La gran fal·làcia del nacionalisme és que l'assumpte s'ha de resoldre només entre catalans", ha sentenciat.

Una posició semblant a la de Casado és la que ha defensat la candidata per Barcelona de Cs al 28-A, Inés Arrimadas. Al seu parer, Iceta "parla molt" i revela les intencions dels socialistes sobre el Procés. En un acte del partit a Alacant, s'ha referit a les declaracions d'Iceta recordant que també va ser ell qui va parlar d'indultar els presos polítics i que, després, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va donar suport a la idea. Tant l'un com l'altre van acabar qualificant de "prematura" la seva posició, si bé el PSC manté el plantejament dels indults a la recambra.