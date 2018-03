El PP avisa que l'acord de govern de JxCat i ERC és una "invitació a reincidir" i una "condemna" per als presos

El PP qualifica la proposta d' acord de govern de JxCat i ERC d"autèntic despropòsit" i avisa que suposa una "condemna" als líders independentistes que ja són a presó: "És una invitació a reincidir en els mateixos delictes que els han portat a la presó preventiva", ha argumentat aquest dimarts el portaveu parlamentari del partit, Alejandro Fernández, afegint: "'Con amigos así, quién necessita enemigos'?". Al seu parer, és "bastant difícil" que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin ser alliberats quan algú vol que governin amb aquest acord de govern, el qual ha de ser ara valorat per la CUP.

Fernández ha insistit que l'objectiu de "continuar amb un procés constituent cap a la República no és només "manifestament il·legal", sinó que entra en contradicció amb el que que tant els presos com els encausats en llibertat provisional van declarar davant del jutge. "Van dir que aixo era simbòlic, que això era mig broma, i ara resulta [...] que no nomes no era broma, sinó que continuen en la mateixa línia", ha afegit.

El portaveu, d'altra banda, també ha considerat que l'acord és una "clara amenaça" per a totes aquelles persones que de manera lliure han decidit un determinat model educatiu per als seus fills" i que, a més, farà que més empreses marxin de Catalunya. "Aquest acord de govern acabaria suposant més atur a Catalunya i més marxa d'empreses", ha dit. Segons el portaveu popular, el document no és més que una "nova imposició de l'agenda social de la CUP". "Ja n'hem tingut prou", ha sentenciat el popular, subratllant que els cupaires han "deteriorat" en dos anys l'economia i la convivència a Catalunya".