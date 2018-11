El PP de Madrid anuncia accions contra els municipis que cedeixen espais públics per a les consultes sobre la república

La vicesecretària de comunicació i portaveu del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que emprendran accions contra els municipis que cedeixen espais públics per celebrar aquest diumenge la consulta sobre la monarquia i la república que una plataforma organitza de manera coordinada entre set barris de la capital i cinc municipis madrilenys. Ayuso considera que preguntar als ciutadans sobre monarquia o república és usar les institucions madrilenyes per "fomentar l'odi i la divisió de manera il·legal".

"Sota falsos mantres com «Aquesta monarquia no l'he votat » es busquen excuses per dinamitar-ho tot i portar-nos a la revolució més fútil", ha afirmat. Ayuso també ha criticat durament la consulta celebrada dimecres a la Universitat Autònoma de Madrid i que, posteriorment, s'ha de celebrar a 25 universitats públiques més de tot l'Estat. En la primera consulta, l'opció per la república va arrasar. Segons els organitzadors, s'han dipositat 7.303 paperetes en el que anomenen una "consulta simbòlica": 6.111 a favor de la república, 1.092 per la monarquia, 43 en blanc i 57 vots nuls.