El PP fa de la Comunitat de Madrid l’oposició a Sánchez

Com seria la gestió de la crisi del coronavirus amb el PP a la Moncloa? La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’ha proposat demostrar-ho des de l’aparthotel on està confinada des de fa catorze dies, quan -igual que el president de la Generalitat, Quim Torra- va donar positiu per coronavirus després de patir un atac de tos en plena entrevista a Telemadrid. Ayuso s’ha posat al seu despatx unes banderes institucionals i una foto saludant el rei amb una genuflexió i ha liderat la resposta sanitària a cop de missatges a Twitter. La presidenta madrilenya es vanta d’haver sigut la primera a predir la crisi i, amb la màxima sota el braç que la millor defensa és un bon atac, no deixa de culpar de la situació límit que viu Madrid al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ja ha enviat dues cartes.

A diferència del seu company de files a l’Ajuntament, l’alcalde madrileny José Luis Martínez-Almeida, que ha optat per anar del bracet amb el govern espanyol en la resposta sanitària a la crisi, Ayuso no s’ha proposat ni un sol moment remar en la mateixa direcció que l’executiu de Sánchez. De fet, fonts de la Moncloa reconeixen que comptaven amb les reticències de Torra, però que en cap moment pensaven que arribaria ser tan difícil treballar amb Ayuso. Davabt de l’Estat més fort que propugna Sánchez per sortir de l’emergència sanitària, la Comunitat de Madrid fa bandera de la gestió publicoprivada per combatre el coronavirus. Una manera de defensar de retruc els anys de privatitzacions i retallades en la sanitat pública que han fet perdre a Madrid 2.000 llits d’hospital i 3.000 professionals des del 2008.

En defensa de la gestió privada

Primer va fitxar per liderar la crisi l’encarregat de la privatització de la sanitat madrilenya el 2013, Antonio Burgueño, que llavors va haver d’acabar dimitint després que la justícia aturés el seu pla de privatitzar sis hospitals i externalitzar la gestió de 27centres. Després va encarregar a Telepizza i Rodilla que fessin els menús dels nens amb beca menjador mentre les classes estiguin tancades, tot i que les empreses de càtering habitual s’havien ofert a fer els àpats per no haver d’acomiadar personal. I l’última setmana el Twitter de la presidenta madrilenya s’ha convertit en un compte d’agraïment a les donacions de grans empreses: des d’El Corte Inglés -que ha donat tots els llençols de l’hospital de campanya d’Ifema- fins al Reial Madrid.

El colofó ha sigut l’aprovació del polèmic projecte Madrid Nuevo Norte -l’ex Operació Chamartín-, un dels projectes urbanístics més grans d’Europa, en ple estat d’alarma. Ayuso l’ha posat d’exemple per sortir d’una possible recessió i ha promès instal·lar-hi un monument als morts pel covid-19. El segon dipòsit de cadàvers també s’ha instal·lat en un dels pelotazos del PP al nord de Madrid, la frustrada Ciutat de la Justícia, que va projectar el 2005 l’expresidenta regional Esperanza Aguirre i mai va arribar a funcionar.

“No és el moment de confrontar el que és públic amb el que és privat”, ha assenyalat el líder del PP, Pablo Casado, des de l’aplicació de l’estat d’alarma, en el que suposa una benedicció de l’estratègia d’Ayuso. Els dos líders populars han anat de bracet al criticar el reial decret d’“hibernació” de l’economia i la prohibició dels acomiadaments. Però, malgrat la recepta, la capital espanyola continua sent el forat negre de les morts per coronavirus a l’Estat. La presidenta madrilenya ho atribueix a la falta de “solidaritat” del govern espanyol, que diàriament detalla el material enviat a Madrid perquè no se l’acusi de falta de col·laboració. Fa dos diumenges Ayuso va anunciar l’arribada en 48hores de dos avions plens de material. Encara s’esperen.

Xoc amb Ciutadans

El govern espanyol, però, ja no és l’única víctima dels atacs de la presidenta madrilenya. La gestió de la pandèmia ha enrarit les relacions amb els seus socis de coalició, Ciutadans. Després de negar-se a deixar que l’exèrcit entrés a les residències de gent gran per desinfectar-les, tot i la insistència del seu conseller de Polítiques Socials, del partit taronja, Ayuso ha hagut d’acabar fent marxa enrere i ha admès la magnitud de la tragèdia. Però en lloc de demanar perdó al conseller, el que ha fet és retirar-li les competències i donar-les a un dels seus, el de Sanitat. Davant la falta de tests, des de dijous que aquesta conselleria ha deixat de comptabilitzar com a covid-19 quadres amb pneumònies, cosa que està comportant una alteració de l’estadística estatal. Si baixen els casos a Madrid, podria acabar sent només un miratge de la situació real.