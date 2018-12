El PP demana al ministre Marlaska que intervingui els Mossos davant la "purga" de Torra

La vicesecretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, ha instat aquest dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a intervenir les competències de seguretat de Catalunya si el president de la Generalitat, Quim Torra, "dona suport als radicals" i "purga els Mossos". En una publicació a Twitter, la diputada del PPC ha recordat que la seguretat pública "és competència de l'Estat" i que el ministre Marlaska "ha d'assumir-la ja". Levy s'ha referit així al fet que els CDR hagin tallat l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla i ha afirmat que "els violents no poden segrestar els catalans ni campar com vulguin".

Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha considerat aquest dissabte que és una "vergonya" que el president, Quim Torra, doni suport als que "tallen carreteres i assetgen els ciutadans" mentre pretén "purgar els Mossos que fan complir la llei". En un missatge publicat a Twitter ha carregat contra els talls a l'autopista AP-7. Rivera ho ha aprofitat també per criticar el president espanyol, Pedro Sánchez, acusant-lo de "mirar cap a una altra banda perquè els seus socis no el desallotgin de la Moncloa".