PP i PNB encarrilen els pactes pressupostaris

La bona sintonia política entre el PNB i el PP continua. L’aplicació de l’article 155 a Catalunya no ha passat factura a les seves bones relacions, ha sigut un obstacle passatger. Com l’any passat, els dos partits es preparen per signar acords pressupostaris tant a les institucions d’Euskadi com a l’estat espanyol.

El PNB, acompanyat pel seu soci de Govern, el PSE, va arribar a un acord amb el PP basc sobre la reforma fiscal, els principals canvis de la qual se centren en la rebaixa de 4 punts en el tipus de l’impost de societats en dos anys, per situar-lo en el 24% (el 20% a petites i mitjanes empreses) el 2020.

Aquest consens ajuda a crear, en paraules dels signants, el “context polític propici” perquè tingui la seva extensió als pressupostos de les principals institucions basques, especialment al govern basc i a la Diputació alabesa, on el PNB i el PSE estan en minoria.

A Euskadi ningú dubta que els acords entre el PNB i el PP no se circumscriuen exclusivament a Euskadi, perquè Mariano Rajoy, igual que el lehendakari Íñigo Urkullu, també vol aprovar els seus comptes. Una negociació a dues bandes amb una base d’interès recíproc, i amb l’estabilitat política com a principal argument.

En aquest sentit, el suposat veto negociador del PNB per asseure’s amb el PP per pactar els pressupostos de l’Estat té data de caducitat: el 21-D. Com va explicar fa uns dies el president del PNB, Andoni Ortuzar, a partir del gener, amb unes “institucions catalanes legítimes i legitimades”, els jeltzales es tornaran a asseure amb la clara intenció d’arribar a un acord. Tant és així que el mateix ministre Cristóbal Montoro ha deixat la negociació en standby fins a primers d’any. Quan el clima sigui més propici.

La negociació dels comptes bascos centrada en la fiscalitat està deixant patent qui guanya i qui perd en aquesta entesa a tres. D’una banda, el PNB, a més de fer-ho girar tot al voltant seu, aconsegueix que s’abaixi l’impost de societats, que és el que sempre ha volgut -en línia amb la patronal-, però sense ser ell qui ho planteja. Mentrestant, el PSE, que havia fet bandera del manteniment del tipus al 28%, es doblega a rebaixar-lo davant l’exigència d’un PP renascut en la política basca. A més, el partit d’Alfonso Alonso introdueix al pacte un punt: el compromís de rebaixa de l’IRPF a les rendes mitjanes i baixes per al 2020.

La reedició d’aquest tripartit fiscal i pressupostari, al qual se suma la patronal Confebask, està funcionant com a mur separador en la política basca. Fora d’aquest acord, “autoexclosos”, en paraules d’Urkullu, queden EH Bildu i Elkarrekin Podem, als quals se sumen la majoria sindical amb ELA i LAB. A més, aquest acord ha aconseguit recompondre la unitat d’acció sociopolítica entre ELA i l’esquerra abertzale per fer-hi front, una situació que no es veia des de l’època de l’Acord de Lizarra.

El constitucionalisme

Els partits contraris a aquest pacte sostenen que l’eix que separa els que l’avalen i els que no no és el sobiranisme o defensar el dret a decidir; a grans traços, tenir posicions d’esquerra o de dreta. Fins i tot, van més enllà: la posició respecte a la Constitució del 1978; a una banda (PNB, PSE i PP) queden els que encara la defensen, i a l’altra els que la rebutgen. La portaveu d’EH Bildu al Parlament de Vitòria, Maddalen Iriarte, ho defineix com “l’encaparrament” del PNB a buscar acords amb partits (PP i PSE) que avalen l’aplicació del 155 a Catalunya. Una línia que el sobiranisme d’esquerra va demanar al PNB que no superés per propiciar acords de país i que Urkullu ha acabat creuant. Ell ja n’ha obtingut els primers rèdits, i Rajoy espera obtenir-ne a partir del gener per tenir pressupostos.