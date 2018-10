PP, PSOE i Cs tomben de nou l’intent de fer comparèixer Joan Carles de Borbó al Congrés

La mesa del Congrés, amb els vots del PP, el PSOE i Ciutadans, ha rebutjat aquest dimarts el segon intent d'Esquerra Unida (IU) per debatre la creació d'una comissió d'investigació sobre el rei Joan Carles I per les gravacions del excomissari José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga de l'anterior monarca espanyol.

En aquella conversa gravada per Villarejo, actualment en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, l'amiga de l'excap de l'Estat deia que el rei tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions.

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va llançar la idea d'aquesta investigació parlamentària el juliol passat, i després van ser el diputat de Podem Rafael Mayoral i el d'En Comú Joan Mena els que van convidar la resta de grups a sumar-se a la iniciativa perquè naixés amb el màxim suport possible.

Les comissions d'investigació les poden sol·licitar dos grups parlamentaris o 70 diputats, una xifra que Units Podem no aconsegueix en solitari perquè té 67 escons. Però de seguida van avançar la seva disposició a signar la petició els vuit diputats del PDECat, els quatre de Compromís i els dos d'EH Bildu, que, amb Units Podem, sumen 81 parlamentaris. Dies després s'hi va afegir ERC, amb la qual cosa la primera iniciativa es va registrar amb el suport de 90 diputats.

Aquella iniciativa no va ser admesa a tràmit per la mesa del Congrés, amb els vots de PP, PSOE i Ciutadans, al·legant que no té encaix constitucional, d'acord amb al criteri reiteradament expressat pels serveis jurídics que el legislatiu controla l'executiu però no la direcció de l'Estat, sobre la qual no té competències.

Tot i que aquesta inadmissió va ser recorreguda, Esquerra Unida va tornar a la càrrega i, a través de la seva diputada Eva García Sempere, va promoure una segona petició, signada aquest cop per Units Podem i Esquerra Republicana, que enfoca la investigació parlamentària a les activitats de Joan Carles I des de la seva abdicació, quan va perdre la inviolabilitat i, havent deixat de ser cap d'estat, va passar a ser un aforat.

Però, en la reunió de la mesa del Congrés d'aquest dimarts, altra vegada PP, PSOE i Ciutadans han negat el vistiplau a la proposta reiterant que la Corona gaudeix de protecció en la Constitució i que no és una institució sotmesa al control parlamentari.