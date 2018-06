Cs, PSC i PP demanaran que la mesa reconsideri l'admissió de la moció de la CUP sobre la declaració de ruptura

Nova imatge d'unitat de les forces constitucionalistes al Parlament davant els moviments cap a la unilateralitat de les forces independentistes. Cs, PSC i el PP presentaran una petició de reconsideració a la mesa del Parlament contra l'admissió a tràmit de la moció de la CUP en la qual demana a JxCat i ERC que recuperin la declaració de ruptura que es va aprovar el 9 de novembre de 2015.

En la reunió de la mesa d'aquest dimarts, els membres independentistes han fet valer la seva majoria per tirar endavant la tramitació de la iniciativa dels anticapitalistes, tot i que el vicepresident primer, Josep Costa, no ha acudit a la reunió perquè es troba de viatge a Washington. Fonts parlamentàries han explicat que el president, Roger Torrent, ha decantat la balança amb el vot de qualitat.

En roda de premsa a la cambra catalana, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha lamentat que es torni "a la mateixa història" i que es xoqui amb les decisions del Tribunal Constitucional, que ja va tombar la resolució del 9N de 2015. De fet, els lletrats han desaconsellat la tramitació durant la reunió de la mesa. "Ens ha deixat mal gust de boca veure com la mesa tornar a enfrontar-se a les resolucions del Tribunal Constitucional", ha dit Carrizosa, qualificant la situació de "nou cop a la democràcia".

El portaveu de Cs, ha afegit que la formació taronja no exclou "cap iniciativa, des dels tribunals ordinaris al Tribunal Constitucional", si l'òrgan rector de la cambra no reconsidera l'admissió a tràmit la resolució, tal com també podria fer el PSC. El plantejament de la CUP tampoc ha agradat a Catalunya en Comú Podem, que per boca del seu líder, Xavier Domènech, ha criticat que els anticapitalistes busquin "reeditar el passat". "Insistir en reeditar coses que ja s'han aprovat en el passat és quedar-se atrapats en el passat", ha asseverat, si bé els comuns no han demanat la reconsideració a la mesa.

Crida a la unitat constitucionalista

Al marge del que passi amb la resolució cupaire, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha cridat el PSC i PSOE a "preservar la unitat de les forces polítiques constitucionalistes" davant la voluntat del Govern de "repetir l'estratègia unilateral de l'1-O". Sobretot, ha assenyalat, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, plantegés fer "un altre 1-O" per implementar la República i que l'exconsellera Meritxell Serret fos nomenada delegada de l'Executiu a Brussel·les.

Aquests dos fets demostren, segons Fernández, que el Govern no té "cap voluntat de rectificar" la seva "aposta unilateral", motiu pel qual el portaveu popular ha reclamat als socialistes "fortalesa democràtica" i els ha instat a "recuperar l'esperit dels dies 6 i 7 de setembre de l'any passat", quan totes les forces constitucionalistes van dir "'no' al cop d'estat que s'estava produint".

El portaveu popular ha demanat als socialistes que "no tornin a repetir l'estratègia de Zapatero estratègia d'aïllar els partits constitucionalistes i pactar amb els separatistes que no reneguen de la via unilateral". Al contrari, el PP reclama a la Moncloa que "qualsevol tema relacionat amb Catalunya" sigui consensuat abans amb el conjunt de l'unionisme, de la mateixa manera que l'executiu de Mariano Rajoy ho va fer amb el 155.

I aquí no han acabat les peticions. Fernández també ha reclamat a PSC ni PSOE que "no facin promeses impossibles que només generen frustració i acaben sent benzina emocional de cara al procés separatista". "No tornin a repetir fórmules ja fracassades com va ser el debat estatutari", ha dit, acusant els socialistes de tenir "massa pressa per solucionar una problemàtica que requereix paciència i fermesa".