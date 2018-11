El PP deixa fora el PSOE de la seva cimera de “constitucionalistes” i la converteix en una reunió anti-Sánchez

La cimera de partits constitucionalistes que va convocar el president del PP, Pablo Casado, per a aquest dimecres es convertirà en una trobada d’oposició al govern espanyol de Pedro Sánchez, després que la formació conservadora hagi deixat fora el PSOE de la llista de partits convidats. El secretari general popular, Teodoro García Egea, ha explicat aquest dilluns que han confirmat la seva assistència Ciutadans, el Partit Aragonesista, UPN, Coalició Canària i Fòrum Astúries, mentre que no han estat convidats, juntament amb el PSOE, ni Podem ni els partits independentistes catalans o el nacionalista basc.

Per part del PP, hi participarà el president, Pablo Casado, mentre que les altres formacions encara no han confirmat qui hi enviaran. “Volem respondre al clam popular per fer front al govern de Sánchez amb totes les forces possibles”, ha asseverat Egea, que ha admès així que la cimera té com a objectiu fer oposició a l’executiu socialista i “treure un full de ruta clar al qual tots puguem fer referència quan Pedro Sánchez intenti una malifeta contra la Constitució”. El número dos dels conservadors ha aprofitat la roda de premsa posterior al comitè executiu del partit per exhortar els socialistes a votar la llei del seu partit que vol prohibir els llaços grocs si volen tornar a formar part del constitucionalisme i no estar “al costat dels que volen violentar els espais públics amb símbols excloents”.

“Hem d’anar tots junts contra un govern que cedeix als independentistes”, ha asseverat García Egea, que ha apel·lat a tots aquells que se sentin a la dreta del PSOE a votar el PP perquè els “defensi a les institucions”.

Rebutja una reforma constitucional

Egea també ha rebutjat una eventual reforma constitucional, com segons ell està intentant el PSOE, i ha avisat que és una “bogeria” plantejar-la avui i especialment sense comptar amb el suport del principal partit de l’oposició. “Si és incapaç de tenir uns pressupostos, com ha de tenir majoria per aprovar una reforma constitucional”, s’ha preguntat el número dos de Casado, que ha acusat Sánchez de ser “el president mim” perquè “fa molts gestos que dilueixen Espanya”.