Al PP se li gira en contra el ple al Senat en què volia la compareixença de Pedro Sánchez

La junta de portaveus del Senat, amb majoria del PP, ha forçat la celebració del ple extraordinari tot i saber que Pedro Sánchez no hi assistiria, així com tampoc cap ministre de l'executiu. I se li ha girat en contra perquè tots els altres grups han evidenciat la manca de sentit de voler tirar endavant la sessió quan el motiu de la seva celebració era d'impossible compliment. Els portaveus dels grups han coincidit a assenyalar que els populars han faltat a la "dignitat" de la institució.

La primera a intervenir ha estat la senadora de Cs Lorena Roldán, que ha acusat el PP "d'abonar el terreny del separatisme". "I ara pretenen arreglar anys de deixadesa de funcions amb aquest bunyol de compareixença", ha criticat la també diputada al Parlament de Catalunya, que tanmateix s'ha mostrat partidària que Sánchez expliqui els "secrets" amb Torra. El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha assegurat que la celebració d'aquest ple és "robar els diners als contribuents", però ha anotat que "això de robar els ocupa més que no pas els preocupa". "Que surti el senyor de les clavegueres -en referència a Cosidó- i expliqui les seves cartes amb Villarejo de l'operació Kitchen", ha continuat. Al seu torn, el portaveu d'EH Bildu, Jon Iñarritu, ha denunciat que el PP utilitzi el Senat com "la seva plaça de toros".

El portaveu del PDECat al Senat, Josep Lluís Cleries, s'ha afegit a carregar contra el PP i ha entès que els "molesti el diàleg perquè la seva proposta és el 155 antidemocràtic". "El que no guanyen a les urnes, ho guanyen a cops d'Estat", ha continuat Cleries, que ha rebutjat que els conservadors tractin el Senat "com si fos la seva finca". El portaveu del PNB José María Cazalis ha començat la seva intervenció amb un toc d'humor i s'ha dirigit a Sánchez com si fos a l'hemicicle. "Jo li demano que segueixi negociant [amb Catalunya]. Moltes gràcies senyor Sánchez", ha etzibat, abans de constatar que acabava de protagonitzar "l'acte parlamentari més estrany i absurd" que havia fet mai.

El portaveu de la mesa, Pedro Sanz, ha denunciat aquest migdia que la Moncloa no proposés cap altra data perquè el president del govern espanyol comparegués per explicar la reunió amb Quim Torra de 20 de desembre, en què el president de la Generalitat va donar un document de vint punts al seu interlocutor de cara a les negociacions entre les dues administracions. En roda de premsa, el portaveu del PSOE a la cambra alta, Ander Gil, ha assegurat que els representants socialistes es plantarien durant la intervenció del portaveu del PP, Ignacio Cosidó. A més, ha acusat el PP "d'arrossegar pel fang" el Senat proposant aquest ple malgrat saber que Sánchez no podria ser-hi perquè es troba a Davos.

El president del Senat, Pío García Escudero, ha manifestat que el ple se celebra perquè així ho van demanar 142 senadors, fet que preveu el reglament perquè suposa la majoria absoluta de la cambra. A l'inici de la sessió, la portaveu d'ERC, Mirella Cortés, ha reclamat que s'havia de clausurar la sessió perquè s'havia esgotat l'ordre del dia amb la incompareixença de Sánchez, però Escudero ha anotat que aquest debat ja s'havia tingut a la junta de portaveus. Els senadors republicans han marxat tot seguit.

La sessió ha començat amb un minut de silenci per la mort el passat 17 de gener de Vicente Álvarez Areces, expresident del Principat d'Astúries i exsenador del PSOE. Posteriorment, han acatat la Constitució els nous senadors sorgits de les eleccions d'Andalusia.