El PP veu Sánchez "adormit" sobre Catalunya "per no molestar Torra"

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, ha fet balanç aquest dilluns dels 100 dies de govern de Pedro Sánchez, i l'ha definit com "el govern de les batzegades" pels canvis d'opinió que ha tingut el líder socialista en aspectes com la defensa del jutge Llarena i la immigració. Maroto ha qualificat Sánchez de "l'alumne avantatjat de Zapatero", perquè com l'anterior president socialista "avui Sánchez ja sona a més atur i més impostos". Això és així, segons ell, perquè és Podem qui dirigeix la política econòmica del cap de l'executiu.

Sobre Catalunya, el número tres del PP ha afirmat que "Sánchez no ha posat un peu a Catalunya des que és president per no molestar Torra", incidint en l'acusació que llança dia sí, dia també, el PP contra el president espanyol d'estar al servei dels independentistes. Segons ell, Sánchez està "adormit davant el principal repte polític del país que és la unitat d'Espanya", i ha obert una política de "fals apaivagament perquè no s'enfadin els independentistes".

Maroto ha considerat que l'executiu és "nefast" per als interessos del país, però ha evitat demanar eleccions anticipades a Sánchez, com sí que fa Ciutadans, i malgrat que una enquesta del diari 'Abc' apunta que el 70% dels espanyols volen que es posin les urnes. Segons Maroto, l'única alternativa a Sánchez és el PP, i per això cal que el centredreta estigui "unit".

"Doble criteri" del PSOE pel cas Montón

Pel que fa al polèmic màster de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, Maroto no hi ha volgut fer sang i ha anunciat que el seu partit no està pensant de moment a citar la ministra al Congrés de Diputats, com sí que ha fet Ciutadans. Però sí que ha considerat que es "destapa la paperera del doble criteri del PSOE", que segons ell tapa els seus propis casos i "fa fogueres" quan afecta els altres. El president del PP, Pablo Casado, està immers en un escàndol semblant al de Montón, i per això el número tres del PP els ha acusat d'hipocresia.