El PP adverteix Sánchez que si el 17-A hi ha "insults" al Rei quedarà "deslegitimat com a president"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha advertit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "se la juga" el 17-A perquè si permet que hi hagi "insults" al Rei i l'acte es converteix en una "reivindicació" a favor de la independència, quedarà "deslegitimat com a president del govern espanyol". García Egea creu que Sánchez "ha de donar la cara per defensar el Rei i el que representa la unitat d'Espanya".

En una entrevista concedida a Europa Press, García Egea ha dit que confia en què els independentistes no utilitzin aquest acte institucional per "reivindicar una cosa que és de llarg impossible", que és "separar Catalunya d'Espanya". Per això, ha insistit en què el PP espera que no "aprofitin" per "tacar un aniversari" en el que "tots" han d'estar "units" contra el terrorisme com fa un any després dels atemptats.

En aquest sentit, el número dos del PP ha subratllat que Sánchez hauria "d'advertir clarament als socis que l'han fet president" que no "tolerarà ni un insult ni una paraula malsonant" en aquest acte del 17 d'agost en el que hi haurà el cap d'Estat i que haurà de visualitzar "la unió de tos els demòcrates davant del terror".

Així, García Egea ha subratllat que el PP "seguirà ferm" en la seva defensa de la unitat d'Espanya i en "defensar als espanyols que ningú farà estrangers en la seva pròpia terra, que és Catalunya". D'aquesta manera, ha recalcat que mentre el PP estigui a les institucions "la república catalana" és una "reivindicació impossible, improbable i absolutament descartable".

El dirigent popular, però, veu al president de la Generalitat, Quim Torra, "molt còmode amb Pedro Sánchez a la Moncloa" i assegura que el que pretén "és fer política o acontentar als seus injuriant la figura del cap de l'Estat". En aquest sentit, ha avisat que el PP "estarà davant de qualsevol intent del senyor Torra d'injuriar la figura del Rei, perquè el Rei també és el cap de l'Estat a Catalunya", ha asseverat.