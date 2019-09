El PP demana a la UE que prengui "mesures" per "lluitar contra el radicalisme independentista"

Les detencions d'aquest dilluns de la Guàrdia Civil han arribat avui a la Unió Europea. El PP ha demanat a la Comissió Europea (CE) que prengui "mesures" per "lluitar contra el radicalisme independentista" que, segons els populars, vol "desestabilitzar i trencar Espanya i la Unió Europea". I Vox ha demanat al Consell Europeu que inclogui els CDR en la llista "d'organitzacions terroristes" de la Unió Europea.

L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha presentat una pregunta a la CE en què reclama que faci una "declaració de suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat" i que "defensi públicament l'estat de dret a Espanya". Al text, Montserrat també pregunta a la CE si considera "normal" que el president de la Generalitat, Quim Torra, doni "suport públicament" als CDR i que "digui que tot és un muntatge polític".

Per la seva banda, el partit d'extrema dreta Vox ha fet arribar una pregunta urgent al Consell Europeu en què demana que s'incloguin els CDR com a "grup terrorista", perquè considera que compleix els requisits. Al text, Vox pregunta si el govern espanyol ha demanat ampliar la llista d'organitzacions terroristes en vigor i exposa que els nou detinguts "planejaven perpetrar atemptats al territori espanyol en el segon aniversari de l'intent de cop d'estat a Espanya de l'1 d'octubre del 2017, així com quan es donés a conèixer la sentència".