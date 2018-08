El PP portarà Vic a la fiscalia pels missatges independentistes

“No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya”. Aquest és el missatge que es difon cada dia a les vuit del vespre a la plaça Major de Vic, des de la megafonia de l’Ajuntament, i que ahir el PP va anunciar que portarà a la fiscalia. El líder dels populars al Parlament, Xavier García Albiol, va afirmar que en cas que el govern espanyol no actuiï contra el consistori, el seu partit prendrà la iniciativa la setmana que ve. Albiol va definir el missatge promogut per l’Ajuntament, l’ANC, Òmnium i el CDR d’“impresentable” i ho va comparar amb la Guerra Civil. “És una imatge que si la veiem en blanc i negre i, en lloc del català s’utilitza el castellà, podem retrocedir a principis de la Guerra Civil espanyola en qualsevol poble d’Espanya”, va dir en declaracions a Antena 3.

El dirigent del PP va dir l’independentisme “no pot utilitzar” les institucions i va considerar que “l’escalada verbal” del president de la Generalitat, Quim Torra, “pot acabar francament malament”. D’aquesta manera, Albiol es va sumar a la pressió dels últims dies de Pablo Casado i Ciutadans perquè el govern espanyol reactivi l’article 155, després que en les últimes setmanes Torra hagi parlat d’“acusar l’Estat” i “resistir” la sentència del judici contra l’1-O.

L’ofensiva també va venir pel flanc estatal del PP. Tot i que dijous es va desmarcar de Ciutadans en acusar-los de generar més “confrontació” després que Albert Rivera retirés llaços grocs a Alella, ahir Pablo Casado va proposar un canvi en la llei de símbols del 1981 per evitar que s’utilitzi l’espai públic per posar-hi “propaganda”. I fins que això no passi va demanar als ajuntaments que prohibeixin que es pengin símbols per la llibertat dels presos -en excepció dels edificis privats-. També va defensar crear una “oficina d’atenció a les víctimes” de suposades “agressions i amenaces per retirar llaços grocs”.

La Junta de Seguretat

Davant la pressió del PP i Cs, de moment el govern espanyol ha demanat “responsabilitat”. Ahir la portaveu, Isabel Celaá, va defensar la “màxima neutralitat possible” dels espais públics i tractar el tema a la Junta de Seguretat de la setmana que ve. De fet, segons fonts del govern espanyol recollides per Europa Press, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, té la intenció de tractar la qüestió en el primer punt de l’ordre del dia, encara que la Generalitat ha insistit que no pertoca perquè és qui té les competències d’ordre públic a Catalunya.

Davant d’això, el conseller d’Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir que no es negaria a parlar de llaços grocs a la Junta, malgrat recordar que no és el marc idoni. “Això no s’ha de tractar en una taula policial”, va dir Buch en declaracions des d’Olot. El conseller sí que va demanar a la ciutadania que “ningú s’enfronti a ningú” per aquest tema i que s’avisi els Mossos d’Esquadra en cas de possibles discussions.

Consells jurídics per actuar contra els llaços

Societat Civil Catalana, que es tornarà a manifestar el 7 o 8 d’octubre si el Govern retorna a la via unilateral, va anunciar ahir que activarà una línia telefònica per donar consells jurídics sobre com actuar davant els llaços grocs. Consideren que hi ha “massa dispersió” en aquest àmbit i treballen per construir un discurs “polític i legal”. “Treure llaços no constitueix cap delicte ni cap infracció administrativa. [Ara bé] Posar simbologia potser sí que podria atemptar contra la neutralitat de l’administració”, va dir ahir en roda de premsa Óscar Arredondo, advocat del bufet Cremades y Calvo Sotelo que col·laborarà amb SCC per engegar aquesta iniciativa.