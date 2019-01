El PP oferirà a Vox donar ajudes als homes víctimes de violència a l'àmbit familiar, segons 'El Mundo'

El Partit Popular té una proposta per a Vox, segons informa aquest divendres 'El Mundo', que cita fonts de la direcció del partit. L'oferta consisteix, assevera el rotatiu, en "reforçar la normativa contra la violència domèstica" amb ajudes destinades als homes que pateixen maltractaments a l'àmbit familiar, així com també als nens i els avis.

Amb aquesta proposta, els populars esperen desencallar les negociacions per a la investidura del seu candidat, Juanma Moreno, a Andalusia, que necessita dels vots de Ciutadans i de Vox. Fins ara, Moreno mantenia converses amb el partit d'extrema dreta però havia negociat el programa de govern exclusivament amb Cs, que podria ocupar la vicepresidència de la Junta si l'acord fructifica. No obstant això, Vox, conscient que tots dos partits conservadors necessiten els seus 12 diputats per arribar a la majoria necessària de 55 escons, ha pressionat en els últims dies ambdues formacions per ficar cullerada en els acords programàtics.

Entre altres coses, el partit liderat per Santiago Abascal demanava la revocació dels ajuts i les mesures contra la violència de gènere pactades per PP i Cs, a la qual cosa ambdós partits s'han negat. Amb la proposta que plantegen ara els populars, esperen satisfer la reivindicació de Vox - que rebutja el feminisme i el titlla d'"ideologia de gènere- de lluitar contra la violència "de tota mena", però sense modificar la Llei de violència de gènere ni tocar els fons destinats a frenar la violència masclista.

Tant PP com Cs van insistir ahir que no tocaran "res" del pacte de govern a què han arribat, i tampoc el punt 84, en què prometen impulsar un "gran acord contra la violència de gènere a Andalusia" per implementar "totes les mesures previstes a la llei" amb la finalitat "d'acabar amb aquesta xacra social".

1) No hemos recibido todavía ese ofrecimiento de forma oficial. En cualquier caso, vamos a tener que repetir lo que explicamos ayer: Un gobierno que quiera contar con los 12 diputados de VOX para su investidura, deberá sentarse a escuchar el programa votado por 400.000 andaluces pic.twitter.com/gEeKs3awnY — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 4 de enero de 2019

Però Vox va ser clar ahir en paraules del seu líder, Santiago Abascal, que va assegurar a Twitter que "si el PP i Cs volen els vots de Vox, hauran de seure amb Vox". Una opció a la qual el PP no es tanca però sí Ciutadans, conscient del llast que qualsevol pacte programàtic amb l'extrema dreta els podria suposar a les eleccions de maig. Aquest matí, Abascal ha respost a la notícia d''El Mundo' a les xarxes socials, en què ha reiterat el mateix posicionament. "No hem rebut encara aquest oferiment de manera oficial", afirma el president del partit ultra: "Un govern que vulgui comptar amb els 12 diputats de Vox per a la investidura, haurà de seure a escoltar el programa votat per 400.000 andalusos".