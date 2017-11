El PP abona la teoria russa per blindar-se de la ficada de pota de Cospedal

Ni un bri d'autocrítica. Ni cap pas per demanar disculpes. Malgrat haver admès que no tenen cap prova sobre les suposades ingerències russes a Catalunya, haver donat per bo que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui ser un espia rus amb el sobrenom de 'Chipolino', que es pugui amagar a l'ambaixada russa, i finalment arribar a concertar una reunió al més alt nivell entre Mariano Rajoy i el primer ministre letó.

El PP ha respost a la difusió de la conversa de la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, amb dos humoristes russos que es fan passar per membres del govern letó atacant. Després que el vídeo es viralitzés arreu de l'Estat, Cospedal va respondre al seu compte a Twitter donant veracitat a la gravació però al·legant que va ser una conversa "molt rara" i que no li van deixar parlar amb anglès -es limita a dir un 'thank you' en tota la conversa-, donant a entendre que la traducció podria haver estat alterada perquè "han tret a la trucada".

"Com que no hi vaig confiar, els vaig deixar parlar i no vaig tornar a trucar. Ara sé que eren russos", afegeix en el seu missatge Cospedal. Però aquesta última afirmació no és exactament certa. Com bé queda gravat en l'àudio, la ministra va tornar a parlar-hi per confirmar que ja ho havia comentat amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre l'assumpte, i que ell proposava quedar amb el primer ministre letó a la cimera europea a Göteborg (Suècia), celebrada ahir. La seva trucada, al vertader gabinet del primer ministre, els devia alertar que tot plegat era una broma.

Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 17 de noviembre de 2017

Per als populars, la broma és una mostra més que "Rússia segueix intoxicant i manipulant contra el desenvolupament democràtic a Catalunya". En cap cas intenten així treure credibilitat al vídeo i el fan servir per abonar la seva teoria d'una ingerència russa amb el suport de Veneçuela i el fundador de Wikileaks, Julian Assange, confinat a l'ambaixada de l'Equador a Londres.

En Rusia siguen intoxicando y manipulando contra el desarrollo democrático en Cataluña 👇 https://t.co/Nusln5utfN — Partido Popular (@PPopular) 17 de noviembre de 2017

A més de donar per bo que Puigdemont podria ser espia, Cospedal s'arriba a creure que un 50% dels turistes de Barcelona són espies russos i no descarta acceptar l'ajuda militar de Letónia per envair Catalunya en cas que es produeixi un escenari similar al d'Ucraïna o el Donbass. També creu que "té tot el sentit del mon" que Puigdemont faci el pas per refugiar-se a l'ambaixada russa.

Durant tot la conversa, Cospedal demana una i altra vegada quedar perquè els facilitin la informació. "Fenomenal, he parlat amb el primer ministre [Mariano Rajoy] i m'ha dit que demà trucarà al gabinet del primer ministre de Letònia per poder arreglar les agendes i tenir un temps durant la cimera", assenyala, a més de demar ser informada contínuament pel ministre amb una voluntat velada de ser la primera al govern espanyol en tenir aquesta informació que, suposadament, vindria d'Ucraïna.