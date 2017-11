El PP evita aclarir si retornarà l’autonomia financera el 21-D

L’estratègia política de Mariano Rajoy acostuma a caracteritzar-se per una obsessió per conservar el màxim nombre d’opcions possibles obertes per a si mateix, mentre els rivals van descobrint les seves cartes. Les eleccions del 21 de desembre, en què el president espanyol s’ha marcat com a objectiu derrotar l’independentisme, no són una excepció. Per això, els membres del seu executiu i del seu partit envien missatges contradictoris sobre quines serien les possibles conseqüències d’una victòria independentista als comicis. Ahir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, afegia un nou element de neguit, quan va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio que l’executiu estatal mantindrà el control financer de la Generalitat després del 21-D si el nou Govern no es compromet a “gastar bé els diners públics”.

El president espanyol ha hagut d’admetre que el 155 es desactivarà un cop hi hagi un nou Govern al capdavant de l’administració catalana, perquè així ho preveu l’acord del consell de ministres que va ordenar la intervenció de l’autonomia. La desintervenció és, doncs, un automatisme en aquest cas. Però el ministre d’Hisenda té al seu abast una carta per mantenir un marcatge al nou executiu de la Generalitat: el control financer que va imposar, en primera instància, l’enviament setmanal d’informes de despesa per part del departament d’Economia al ministeri d’Hisenda i, en segon lloc, setmanes abans de l’1-O, un control directe de la caixa per part de l’administració espanyola. Com que la regulació d’aquesta intervenció no està formalment vinculada al 155 i, de fet, va ser anterior, Rajoy té tota llibertat del món per mantenir la intervenció, com va apuntar Millo que passarà.

Tot i així, altres fonts de l’executiu central van matisar les paraules del seu representant a Catalunya. En concret, fonts d’Hisenda van explicar que el més desitjable seria tornar les competències econòmiques al Govern un cop es constitueixi un nou executiu, però van apuntar que caldria un retorn a la “normalitat”. “Seria lògic que es desfés la intervenció i no hauria de suposar un problema que governin partits independentistes, sempre que hi hagi un retorn a la legalitat”, van dir aquestes fonts, que també van recordar que a Escòcia o a Irlanda del Nord governen partits independentistes sense projectes unilaterals.

És a dir, el president espanyol vol mantenir l’opció viva de pressionar el nou govern català amb el manteniment de la intervenció si no hi ha una renúncia clara a qualsevol unilateralitat. “Al final ho decidirà el de dalt”, deia una font del ministeri d’Hisenda en referència a Mariano Rajoy, que serà qui tindrà l’última paraula i qui decidirà després de la investidura si fa marxa enrere. Per fer-ho caldrà que ho aprovi el consell de ministres, i es podrà mantenir o no un nivell d’intervenció intermedi, com l’enviament periòdic d’informes de despesa. En el consell de ministres d’avui, Montoro autoritzarà un seguit de pagaments que fins ara estan bloquejats per la intervenció financera, segons van explicar les fonts d’Hisenda.

Millo admet l’“excepcionalitat”

“És evident que la situació actual és una situació d’excepcionalitat, i no hi ha cap despesa important que no passi per una doble aprovació de Madrid. Però això serà un termini curt fins que surti un nou govern el 21-D”, va dir Millo, que va precisar: “El 155 està desvinculat de la intervenció econòmica del ministeri d’Hisenda. Si el nou Govern escollit diu que vol fer el mateix exactament que el Govern cessat, què ha de fer llavors el govern espanyol? Si el nou Govern que surti manté el mateix objectiu polític, però ho fa dins les regles del joc, no hi haurà cap problema”. En qualsevol escenari, però, la intervenció de les finances serà encara una mesura de pressió a partir del dia 22.