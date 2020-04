El PP posa fi a l'acord de limitar la presència dels diputats i anuncia que la meitat dels seus membres aniran al ple

S'acaba la treva. El PP ha decidit donar per liquidat l'acord assolit per reduir la presència de diputats a les sessions plenàries mentre duri l'estat d'alarma, decretat pel govern espanyol davant el coronavirus, i ja ha anunciat que a la sessió plenària d'aquest dijous, en què es debatrà la pròrroga de l'estat d'alarma i quatre decrets lleis, permetrà que la meitat dels diputats s'asseguin a l'hemicicle. Després de la declaració de l'estat d'alarma i les normes de confinament, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i els grups parlamentaris es van comprometre a reduir al mínim la presència de diputats en els plens que poguessin celebrar-se de manera que només hi anessin els oradors de cada grup i que es generalitzés el mecanisme de votació telemàtica.

Així ha sigut en els plens celebrats fins ara, en els quals només han anat al Congrés menys de mig centenar de diputats i només hi ha anat un representant dels grups petits. Aquesta reduïda assistència ha permès que tan sols alguns treballadors de la cambra haguessin d'anar a les dependències parlamentàries. De fet, formacions com Ciutadans, desaconsellaven anar-hi i advocaven per intervencions telemàtiques per no perjudicar el personal de la cambra.

Aquell consens sembla haver arribat a la seva fi, coincidint amb el debat obert sobre si el Congrés ha de seguir pagant als diputats la indemnització per a despeses d'activitat parlamentària tot i estar suspesa. Vox, el grup amb més casos de covid-19 reconeguts, ja va anunciar divendres que els seus diputats tornarien als seus despatxos del Congrés i ahir ja es van incorporar 16 membres de la formació d'extrema dreta, entre ells el seu president, Santiago Abascal; el seu portaveu, Iván Espinosa dels Monteros, i la secretària general del grup, Macarena Olona.

Avui ha estat el PP el que ha anunciat que al ple d'aquest dijous aniran a l'hemicicle "el nombre de diputats que sigui possible des del punt de vista sanitari". Segons ha explicat la seva portaveu, Cayetana Álvarez de Toledo, fins a 45 persones seuran en els seus escons, guardant un metre distància entre una i l'altra, separades per un escó. Per tant, només del PP hi haurà el mateix nombre de representants que de tots els grups al ple anterior.

Álvarez de Toledo ha exposat que el grup popular va acceptar aquell "pacte de cavallers" amb Batet en contra de la seva pròpia convicció, però ha rebatut que ara "és hora que sàpiguen que els diputats de PP" treballen en primera línia. En un comunicat emès avui, els populars consideren que la mesa "s'hauria excedit en les seves competències i hauria vulnerat els drets de representació política dels diputats" i avisen que, en cas de no atendre's la seva petició, recorreran al Tribunal Constitucional. "No som de millor condició que els metges, infermeres, policies, guàrdies civils, caixeres de supermercat, ni la nostra funció és menys important. Tenim més responsabilitat que tots ells. El Govern ens està negant el nostre dret a exercir el nostre deure. Això és antidemocràtic i anticonstitucional", assegura el segon punt.

La cambra no es tanca ni en cas de guerra

En aquest sentit, el partit presidit per Pablo Casado remarca que el PP va ser la primera formació a recordar que el Congrés "no es tanca ni en cas de guerra". "Com més alarma, més control. Com més poder excepcional del poder executiu, més vigilància per part de la sobirania nacional", afegeix el text. Així, el PP lamenta que la "previsió constitucional" no s'estigui complint i que el cap de l'executiu hagi posat "la democràcia en quarantena". "I el pitjor: no és una quarantena pròpiament dita, amb data de caducitat, sinó una quarantena sine die", denuncien.

Les crítiques dels populars s'intensifiquen més encara amb el tancament "en sis actes" del Congrés, que, segons subratllen, va començar amb la supressió del control de Govern, les preguntes a l'executiu i, finalment, amb la incompareixença de Sánchez. Per tot plegat, exigeixen que les sessions de control es reprenguin després de Setmana Santa i que compareguin també els membres del comitè tècnic del coronavirus. "Només sabem que el seu cap és el doctor Simón i la seva imperícia en l'anticipació de la crisi i en la gestió científica posterior ha quedat dramàticament acreditada", critiquen.

En aquest sentit, els populars també reclamen que el Govern respongui a totes les preguntes, que posi en marxa els terminis per presentar esmenes als decrets tramitats com a projectes de llei i que Sánchez comparegui la setmana que ve davant el Congrés per donar compte de la reunió informal del Consell Europeu. A més, el partit conservador insta l'executiu a posar a "disposició tots els mitjans necessaris" per permetre la celebració "de rodes de premsa de veritat" al Congrés. Això seria possible, ressalten, quan ja s'estan celebrant "rodes de premsa de mentida a la Moncloa".