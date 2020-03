El PP retira l'acusació particular a Arran per l'ocupació de la seu el 2017, però el cas anirà a judici

El PP ha retirat l'acusació particular contra Arran per l'ocupació de la seva seu a Barcelona l'any 2017, però el cas anirà a judici el 28 d'abril. La Fiscalia manté l'acusació i reclama una multa de 36.000 euros als sis encausats, tot i que es descarta la pena de 6 anys de presó que se sol·licitava inicialment contra cadascun d'ells.

La portaveu d'Arran, Adriana Roca, ha reiterat aquest dimarts que continuen defensant la seva actuació, ja que "es demostra més que mai que l'organització era l'única manera d'avançar davant un immobilisme institucional". L'ocupació de la seu del PP a Barcelona el 27 de març del 2017 es tractava de la primera acció de la campanya d'Arran "L'organització és la clau de la victòria", que, segons afirma Roca, "reivindicava que l'organització popular i dels joves seria clau per realitzar el referèndum".

Aquesta acció va ser rebutjada per tots els partits polítics, excepte la CUP i, en aquest sentit, Roca ha demanat que "rectifiquin el seu posicionament" si continuen pensant "el que defensaven en aquells moments". A més, ha insistit que la via "repressiva de l'estat durant aquests anys només ha fet que anar en augment" i que davant d'aquesta repressió, cal "més mobilització i més lluita".

Al seu torn, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha declarat que desconeix els motius pels quals el PP s'ha retirat de l'acusació, però ha assegurat que això no suposa "cap variació substancial" perquè "la Fiscalia ja fa la feina". En aquest sentit, Roca ha volgut recalcar que la multa és molt elevada, tenint en compte que tenen "gairebé una trentena de casos amb penes semblants". Ha lamentat que suposa un "ofec econòmic" per a l'organització i, alhora, "una manera de desmobilitzar-la". La portaveu ha explicat que la multa s'assumirà a partir de la solidaritat de la ciutadania, ja que la caixa de solidaritat no entra en joc en aquests casos.

En finalitzar les declaracions dels portaveus, joves d'Arran han procedit a estripar l'escrit d'acusació de la Fiscalia davant la Delegació del govern espanyol a Barcelona.