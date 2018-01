El PP ajorna el relleu d’Albiol fins després de la investidura

Amb quatre diputats, el PP a Catalunya ha tocat fons. El 21 de desembre els populars van obtenir els pitjors resultats de la seva història i, tot i que apunten al vot útil a Ciutadans, el partit també entona el mea culpa i es planteja una “sacsejada interna”, en paraules d’un dirigent popular. Com? Això és el que s’haurà de concretar en les pròximes setmanes, perquè la direcció, de moment, encara no ha especificat com es farà. Ja hi ha veus internes, però, que apunten a la convocatòria d’un congrés extraordinari com la manera més “transparent” per renovar el partit després dels resultats del 21-D.

L’endemà dels comicis Xavier García Albiol ja va posar el seu càrrec a disposició del partit, però Mariano Rajoy no va acceptar la seva dimissió. Els populars no volen precipitar-se en els canvis interns. Aquesta setmana el secretari general conservador, Santi Rodríguez, va sortir per primera vegada en roda de premsa des del 21-D i va explicar que, de moment, la formació “ha obert un procés de reflexió interna” per analitzar “profundament” els resultats i prendre les decisions que siguin necessàries per remuntar la pitjor situació de la història del partit. A partir de la setmana que ve, començaran a convocar els òrgans interns de la formació per fer els canvis oportuns.

Abans de convocar un congrés extraordinari que serveixi per renovar els càrrecs directius de la formació -que fa menys d’un any que va escollir Albiol-, els populars volen deixar passar els dies i veure com evolucionen les negociacions entre els independentistes per formar govern. De fet, segons expliquen fonts del partit a l’ARA, Albiol estaria resistint al càrrec per “mantenir la unitat” del partit momentàniament i no obrir en canal el PP amb l’inici d’una guerra de famílies que sempre ha sigut latent. Tanmateix, el lideratge d’Albiol és “transitori”, afirmen fonts populars, que asseguren que el cap de files dels populars no està satisfet amb els resultats però ha decidit, de moment, acatar la instrucció de Rajoy. “Hi ha d’haver canvis”, apunta un altre dirigent, tot i que des del partit defensen que seria totalment perjudicial que es comencés una batalla interna abans de saber si les negociacions per tirar endavant un govern independentista arriben a bon port o, per contra, fracassen i cal repetir eleccions.

Tot i que el vot útil cap a Ciutadans és la principal raó que esgrimeixen els populars per explicar la seva davallada històrica, també admeten que “el vot independentista s’ha mobilitzat com poca gent esperava”. Bona part del partit demana fer autocrítica, però no prendre decisions precipitades. Per això, no avalen les dimissions individuals dels últims dies, com la del secretari d’estudis, Juan Arza. “Les dimissions en cadena tampoc resolen el problema”, subratlla un membre del partit, que també apunta, però, que la direcció és la màxima responsable dels resultats electorals i, com a tal, hauria d’assumir-ne les seves responsabilitats. Això sí, s’hauria de fer escoltant la militància. De fet, fonts de la direcció afirmen que tant Albiol com Santi Rodríguez estan “a disposició del que el partit consideri”.

Reformular el projecte ideològic

Els populars també consideren que s’ha de reformular el seu projecte ideològic per consolidar el seu ideari de “centredreta”. De tota manera, des del partit admeten que costarà “recuperar a curt termini els 18 o 19 diputats” que havia aconseguit la formació en l’època d’Alícia Sánchez-Camacho. “S’ha tocat fons”, admet un dirigent popular i, per això, els conservadors es plantegen fer canvis de noms però també de projecte per rellançar el partit. I l’horitzó que es marquen ara per ara són les municipals del 2019. Uns comicis que poden ser el termòmetre que certifiqui si la patacada del 21-D és circumstancial o definitiva.