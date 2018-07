El PP arrenca el congrés de la successió pendent de si Rajoy es mulla a favor de Santamaría

El PP engega aquest divendres el congrés extraordinari que ha de triar el successor de Mariano Rajoy al capdavant de la formació conservadora, en una cursa ajustada entre l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'exvicesecretari de comunicació, Pablo Casado. Un total de 3.082 compromissaris assisteixen entre avui divendres i dissabte al congrés, amb una primera jornada marcada pel discurs del president sortint, que tothom analitzarà amb lupa buscant-hi eventuals mostres de suport a algun dels candidats. Des que va anunciar la intenció d'abandonar el lideratge del partit, Rajoy ha mantingut la neutralitat que va prometre de portes enfora, tot i que algunes veus van apuntar a moviments per mirar de convèncer Casado que s'incorporés a la candidatura de Santamaría, i a un cert malestar pel revisionisme de la seva obra de govern que estava fent l'exvicesecretari de comunicació durant la campanya.

El discurs de Rajoy, precedit pel de l'ex secretària general, María Dolores de Cospedal -que ha donat suport a Casado i defensarà l'informe de gestió-, servirà de comiat, però qualsevol crida a la unitat o a estar orgullosos de l'obra de govern podria ser llegida com un suport dissimulat a Santamaría. Fins i tot des de la candidatura de Casado donen per fet que si Rajoy es mulla, ho farà a favor de l'exvicepresidenta, i per això demanen que es mantingui la neutralitat que fins ara ha caracteritzat el líder popular.

A l'espera de quin serà el to del discurs, els dos aspirants han insistit a presentar-se com els favorits de cara a la votació de dissabte, intentant atorgar-se una aurèola de guanyador per mirar d'arrossegar el vot dels indecisos. Així, Casado ha assegurat que el suport a la seva candidatura ha anat augmentant les últimes hores i que "s'hauria de capgirar molt el resultat" si no acaba guanyant, mentre que l'exvicepresidenta s'ha tornat a mostrar convençuda que té prou compromissaris per imposar-se demà.

Intentant desmarcar-se del discurs més dur del seu contrincant, Santamaría ha afirmat que si guanya col·locarà el partit al "centredreta", i ha tret importància al fet que la resta de candidats que van participar en la primera volta s'hagin alineat tots ara amb Casado. De fet, ha subratllat que durant la primera volta cap d'ells va fer una "campanya gaire positiva" respecte a l'exvicesecretari del PP. Per la seva banda, Casado ha presumit del suport explícit que ha rebut de molts dels ministres de Mariano Rajoy -i que va voler visualitzar amb una foto d'un dinar ahir-, i s'ha erigit com l'aspirant capaç d'integrar totes les sensibilitats del partit com demostra, ha opinat, el suport que ha rebut de la resta d'aspirants que van caure en la primera volta.

Des dels passadissos de l'hotel als afores de Madrid on es desenvolupa el congrés, l'exministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha lamentat que Casado no hagi acceptat la llista unitària que proposava Santamaría, i ha assegurat que caldrà "prestar molta atenció" al discurs de Rajoy. També ha destacat que ha deixat un "partit unit" i que ningú "té dret de dilapidar-ne el llegat". El ministre, molt actiu a l'hora de secundar l'exvicepresidenta, ha afirmat que el suport que té Santamaría és "extraordinari". A l'altre extrem, el vicesecretari sectorial del PP, Javier Maroto, membre de la candidatura de Casado, ha destacat que el seu projecte és "guanyador" i ha afirmat que "no deixarà ningú tirat", perquè és una candidatura "unitària i d'unitat". A més, ha demanat que els compromissaris votin "lliurement i sense pressions". Maroto ha afirmat que està "segur" que Rajoy no intentarà "designar a dit la seva successora", donant per fet que si el president del partit es mulla serà per Santamaría.

L'ambient s'escalfa

Altres partidaris dels candidats han anat escalfant l'ambient durant el matí. Cal destacar les declaracions de l'exministra Celia Villalobos, que ha afirmat que "molts" dels suports de Casado són "d'extrema dreta", tot i que ha dit que no sabia si el candidat ho era. Villalobos ha donat suport a Santamaría des del principi de la campanya, i posa veu a un dels debats en joc en aquest congrés: si al PP li cal fer un gir a la dreta per mirar de frenar Ciutadans, com ha defensat Casado.