El PP arriba més dividit que mai al congrés

La recta final cap al congrés del PP que triarà el pròxim president del partit, i que comença avui a Madrid, va deixant caure suports de pes per als candidats. L’últim cop d’efecte el va donar ahir el candidat Pablo Casado, que va dinar en un restaurant de Madrid amb set ministres dels diferents governs de Mariano Rajoy, que van signar una declaració conjunta de suport a la seva candidatura. Entre els convidats al dinar i signants del manifest hi havia l’excandidata a la presidència del partit, María Dolores de Cospedal, i l’exministra de Sanitat Dolors Montserrat, que havia donat suport a Cospedal i s’ha passat a Casado. Mentrestant, l’altra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, també va tenir un dinar de treball -en aquest cas a la seu del carrer Génova i amb un menú més modest, d’una coneguda empresa de pizzes a domicili- amb alguns dels seus col·laboradors de campanya, com els exministres Alfonso Alonso, Fátima Báñez, Íñigo de la Serna i Álvaro Nadal.

Les dues trobades responien a la perfecció a la divisió interna que hi havia en l’executiu de Rajoy entre l’anomenat G-8 -els ministres crítics amb la gestió de l’aleshores vicepresidenta, que inclouen Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido, José Manuel García-Margallo, Isabel García Tejerina, tots ells presents en l’àpat de Casado- i els ministres fidels a Santamaría -entre els quals hi ha l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i l’exportaveu del govern espanyol Íñigo Méndez de Vigo.

Segons van publicar ahir alguns mitjans, el dinar de ministres de Casado -que el candidat assegurava que no havia convocat ell, sinó que l’hi havien convidat- no va agradar l’encara president del partit, Mariano Rajoy, que en les últimes jornades ha arrufat el nas davant del que considera una campanya crítica amb la seva gestió del jove dirigent de Génova. Rajoy oferirà aquesta tarda un discurs en la primera jornada del congrés extraordinari, en el qual no està previst que es pronunciï obertament a favor de cap dels candidats. Tot i així, qualsevol picada d’ullet a la necessitat d’unitat podria ser interpretada com una mostra de suport indirecta a Santamaría, que és una candidatura que veuria amb més bons ulls, sobretot arran de l’alineament de José María Aznar amb Casado.

Tots dos candidats busquen el seu cop d’efecte abans que els 3.082 compromissaris votin demà qui volen que lideri el partit durant els pròxims anys. Totes les mirades continuen posades en el president del PP gallec i de la comunitat autònoma, Alberto Núñez Feijóo, que l’entorn de Casado considera que els dona suport, però que es continua resistint a prendre partit explícitament. El polític gallec va donar a entendre ahir que potser ni tan sols dirà a qui votarà, en un intent de mantenir la neutralitat i de no sortir escaldat si no guanya la seva opció. Malgrat això, els dirigents provincials gallecs han començat a prendre partit per un candidat o l’altre, i Casado va quedar clarament per sobre de Santamaría a la seva comunitat en la votació dels militants.

Ball de xifres

Les dues candidatures es veuen amb possibilitats de sortir victoriosos de la votació de dissabte. El cap de campanya de Santamaría, José Luis Ayllón, va assegurar ahir mateix a Twitter que ja tenen un 63% dels compromissaris tancats, una xifra que xoca amb les que va donar l’equip de Casado en el seu moment, que apuntaven que un 68% d’aquests delegats el votarien a ell. Previsiblement, doncs, el resultat final serà una incògnita fins a l’obertura de les urnes, que tindrà lloc dissabte al migdia. Serà només després quan el PP, més dividit que mai, provarà de recuperar la unitat perduda.