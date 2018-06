Un PP català dividit acull el primer acte de campanya de Cospedal

María Dolores de Cospedal ha triat Catalunya per fer el seu primer acte de campanya. I davant s’hi trobarà un PP català dividit i sense un posicionament oficial a favor de cap dels candidats que comencen avui la carrera per liderar la formació a l’Estat. El president dels populars catalans, Xavier García Albiol, va avisar dilluns que no donarien suport de manera pública a cap dels noms per liderar els conservadors espanyols. Una decisió que lliga amb el fet que al PP català no hi ha una posició unànime a favor de cap aspirant, sinó que els principals quadres estan dividits.

Cospedal serà a Barcelona -en un acte amb afiliats- conscient que té el suport d’alguns pesos pesants com Dolors Montserrat. L’exministra de Sanitat, de fet, és la portaveu de la seva candidatura. Cospedal també té al seu costat l’exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho o el mateix Xavier García Albiol, que, tot i no posicionar-se obertament a favor de cap nom, sempre ha estat pròxim a la fins ara secretària general popular. Amb tot, segons fonts consultades per l’ARA, l’encara president dels popular catalans també veu amb bons ulls l’opció de Pablo Casado.

L’exministra de Defensa, però, no té l’aval de cap dels presidents provincials del partit, segons expliquen fonts populars. Alejandro Fernández, titular del partit a Tarragona i diputat al Parlament; Dani Serrano, president del PP a Barcelona, i Marisa Xandri, a Lleida, es decanten pel fins ara vicesecretari de comunicació, Pablo Casado. De fet, segons fonts consultades, Casado va guanyar en nombre d’avals també a Catalunya i, especialment, a la província de Barcelona. L’únic president provincial que no dona suport a Casado és Enric Millo. Com era d’esperar, l’exdelegat del govern espanyol a Catalunya i titular de la formació a Girona no ha canviat la seva postura i continua al costat de l’exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. L’eterna rival de Cospedal també té el suport del diputat popular al Congrés de Diputats José Luis Ayllón.

De la cursa per liderar el PP a l’Estat en depèn el futur dels populars catalans. De fet, alguns dirigents apunten que el congrés del juliol hauria d’assentar un precedent a l’hora d’elegir el relleu d’Albiol, és a dir, fer-ho per la via congressual i no a dit. Tot i això, la direcció encara no vol parlar del recanvi de l’exalcalde de Badalona. De moment, es vol centrar en el congrés estatal i evidenciar la neutralitat del partit de cara enfora. Hauran de fer, per exemple, molts equilibris per encabir a la seu del PP tots els actes que els candidats vulguin venir a fer a Catalunya -admetia ahir un dirigent popular-, perquè no volen donar cap privilegi a ningú. Això sí, ahir el president de la comissió organitzadora del congrés (COC) del PP, l’eurodiputat Luis de Grandes, va deixar clar que el partit posarà a disposició dels aspirants recursos materials i econòmics per a la seva campanya, des de les seus a cotxes amb xòfer. Uns aspirants que podrien passar de set a sis, perquè ahir el COC no va avalar el valencià José Luis Bayo, per algun “error material” en les dades aportades. Per resoldre-ho, els organitzadors del congrés li han donat 24 hores perquè certifiqui que els avals són correctes.

Sense debat de candidats

Amb sis o set candidats, el que ahir va confirmar l’organització és que no prepara cap debat conjunt. De Grande considera que és un format “pràcticament impossible” i que es convertiria en una “successió d’intervencions”.

Sense debat, els aspirants hauran de posar tot el focus en els seus actes per convèncer els afiliats, que el 5 de juliol tindran l’oportunitat, per primera vegada, de votar el seu líder directament. La carrera comença avui i els candidats tindran dues setmanes per fer arribar a la militància el projecte de regeneració del PP.