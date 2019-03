El PP no vol rodes de premsa a la Moncloa

El PP va presentar ahir un recurs davant la Junta Electoral Central (JEC) contra els consells de ministres de Pedro Sánchez en els quals pretén -com ja ha fet- aprovar diversos decrets llei socials, ja que considera que incompleix la llei electoral. Segons el recurs, que es dirigeix contra el president espanyol i tot el seu consell de ministres, s’estan “aprovant i difonent a tota classe de mitjans institucionals i xarxes socials reials decrets llei de marcat contingut polític i social que influiran electoralment en el criteri dels electors de cara a les pròximes eleccions generals”. Per això demanen la suspensió de les rodes de premsa fins a les eleccions.

En el text, el PP descriu com, després de l’anunci de la convocatòria electoral, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar un seguit de “divendres socials” i va fer referència directa al fet que les “rodes de premsa seran substancioses”. A tall d’exemple, recull els acords del consell de ministres de l’1 de març per aprovar el decret d’equiparació de la baixa paternal i maternal i el de l’habitatge, i recorda que la primera pregunta que va rebre la vicepresidenta, Carmen Calvo, en aquesta roda de premsa va ser sobre l’“electoralisme” de les mesures. També considera que l’informatiu de Televisió Espanyola va donar un “clar suport” a les mesures. Per tot plegat, el PP considera que es contravé la prohibició que marca la llei electoral de mantenir la neutralitat institucional des de la convocatòria d’eleccions fins als comicis, i no només durant la campanya, com justifica el govern espanyol, segons diu el PP. El partit considera que la “campanya d’aprovacions i la seva difusió” tenen un “aire clarament electoralista” i poden condicionar la voluntat dels electors. La Junta Electoral Central va demanar a la secretaria d’estat de Comunicació que formuli les al·legacions oportunes abans d’avui a les 13 h.

Cs, contra els llaços grocs

Ciutadans també va anunciar un recurs a la JEC, en aquest cas contra els llaços grocs i els símbols en suport als presos polítics del carrer, i en va exigir la retirada amb el començament oficial del període de precampanya, que exigeix neutralitat a les institucions. Després d’haver presentat una queixa formal a la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona, el diputat del partit Carlos Carrizosa va confrontar directament l’executiu en sessió de control parlamentària, i li va advertir que Cs acudirà avui mateix a la JEC si no s’han retirat els símbols.

“¿Pensen retirar [els llaços grocs] ara que estem en període electoral?”, va preguntar el diputat al conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch. Al seu torn, el conseller va acusar Carrizosa de dir “neutralitat” a la “censura”. “No censurarem colors -va insistir-, encara que vostès ens pressionin perquè els seus socis de Vox, a Andalusia, els estan pressionant contra aquest color”, va argumentar.

Per la seva banda, el diputat taronja va argumentar que els símbols són partidistes: “Aquests llaços són els que vostès porten ara mateix en totes les seves solapes i els que llueixen als seus escons, i no són de la meitat d’aquest hemicicle”, va justificar, tot i que ahir part del Govern s’havia canviat el llaç groc que porta habitualment per un llaç lila, símbol feminista.